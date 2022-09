Adriana Volpe, frecciata a Sonia Bruganelli?/ Alberto Matano: “Iniziamo col botto…”

Adriana Volpe lancia una frecciatina a Sonia Bruganelli? La parentesi col Grande Fratello Vip si sarà anche chiusa per la showgirl, ma le frizioni con l’ex collega non sembrano affatto risolte. Il segnale arriva da La Vita in Diretta, dove è stata ospite per quanto riguarda la pagina del gossip. Oltre a dire la sua sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, si è soffermata sulla polemica social legata all’ostentazione del lusso che viene fatta sulle varie piattaforme. «Io intanto dico: non pubblicate! Di solito poi fanno vedere i piedi messi sulla poltrona, sbocciano mentre viaggiano…».

Francesca Fagnani ha subito colto la palla al balzo per chiedere ad Adriana Volpe a chi si riferisse. «Non lo so, andiamo sui social…», ha provato a sviare lei, mentre tutti in studio se la ridevano. Anna Pettinelli ha anche provato a convincerla a fare il nome, ma ci ha pensato Rita Rusic a tirar fuori quello di Sonia Bruganelli. Adriana Volpe però ha negato…

ALBERTO MATANO INTERVIENE: “CHIARIAMO SUBITO…”

«Chiariamo subito, se no cominciamo col botto…», è intervenuto Alberto Matano. «Ma assolutamente no», ha precisato Adriana Volpe a La Vita in Diretta. «Ma non c’è nessun riferimento, ma perché dovete vederci subito un riferimento? No!», ha provato a difendersi la showgirl. «Se andiamo a vedere chi posta un viaggio in aereo privato fa vedere le comodità di quell’aereo… Ma se hai i soldi per viaggiare con l’aereo privato mi sta bene se non li hai rubati, puoi farci quello che vuoi. Ma è l’ostentazione che dà fastidio alla gente, specialmente in questo periodo storico». Anna Pettinelli però ha replicato, spiegando che se fosse davvero così, allora queste persone non avrebbero tanti follower. Riferimento diretto o no a Sonia Bruganelli, non è un caso se le altre donne presenti al tavolo de La Vita in Diretta abbiano pensato proprio alla moglie di Paolo Bonolis…

