Adriana Volpe frecciatta a Alex e Soleil “ora è passione culinaria”/ Dubbi su amicizia

L’opinionista del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe, continua ad avere una idea molto critica nei confronti di Alex Belli e di Soleil Sorge. Ancor prima della nuova puntata, è tornata a commentare le ultime vicende che hanno visto protagonista la coppia di amici speciali. Per l’ex Vippona però, ci sarebbe qualcosa di ben oltre la semplice amicizia così tanto decantata da entrambi. In particolare, mentre Alex continua ad avanzare improbabili giustificazioni per descrivere il rapporto che si è creato con l’influencer, quest’ultima tra le righe ha fatto capire molto di più.

Dopo essersi scusata con l’attore per aver messo in dubbio il suo matrimonio con Delia Duran, le perplessità della Volpe si sono spostate sull’amicizia con Soleil, anche e soprattutto alla luce dei comportamenti che entrambi avrebbero nella Casa di Cinecittà, tra effusioni e baci carichi di passione, celati sotto la scusa della recitazione. Poco prima di poter assistere ad un nuovo eventuale confronto con l’opinionista, Adriana ha deciso di esprimersi sui social lanciando l’ennesima frecciatina alla coppia più chiacchierata del momento.

Adriana si prende gioco di Alex Belli e Soleil Sorge

Nella notte tra sabato e domenica, memori dei commenti di Adriana Volpe in diretta, Alex Belli e Soleil Sorge si sono divertiti a provocare l’opinionista imitandola e prendendosi gioco delle sue stesse dichiarazioni. I due hanno quindi finto di essere innamorati, tra sguardi languidi e frasi fraintendibili. Per molti utenti si tratterebbe solo una messinscena ma per altri, Volpe compresa, ci celerebbe qualcosa di ben oltre la semplice amicizia.

E così, dopo aver visionato con attenzione gli ultimi avvenimenti, Adriana si è espressa su Twitter con una replica che sa di una presa in giro a sua volta: “Chimica artistica, massaggio altruistico, letto circense, bacio teatrale (ma non troppo) e ora anche passione culinaria”, ha scritto la conduttrice, allegando il video in questione e certa di non essersi affatto sbagliata sul conto di Alex e Soleil. Questa sera assisteremo ad un nuovo faccia a faccia tra i due Vipponi e l’opinionista?

Chimica artistica, massaggio altruistico, letto circense, bacio teatrale (ma non troppo) e ora anche passione culinaria 😂 #GFVIP pic.twitter.com/S8dBGrrcWv — Adriana Volpe (@AdrianaVolpeTV) November 28, 2021





