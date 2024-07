Gisele, chi è la figlia di Adriana Volpe/ Dopo la separazione dall’ex marito “ci siamo strette molto”

Gisele, chi è la figlia di Adriana Volpe: il rapporto rafforzato dopo la separazione

Conduttrice e storico volto della Rai, con il boom ottenuto soprattutto tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000, Adriana Volpe è uno dei volti più celebri del piccolo schermo e vanta una ricca carriera televisiva alle sue spalle. Ma, oltre alle esperienze professionali, è indissolubilmente legata anche alla famiglia e alla bellissima bambina che è nata dalla storia d’amore con l’ex marito Roberto Parli: Gisele. Adriana Volpe in diverse occasioni ha parlato del rapporto con la figlia, rafforzatosi ulteriormente dopo la sofferta separazione avvenuta nel 2021.

“Io ho la fortuna di avere mia figlia e ci siamo strette molto in quel periodo – ha raccontato la conduttrice in un’intervista a La volta buona, rilasciata lo scorso maggio – È stato difficile ma l’abbiamo affrontata. Lì ho cambiato direzione e percorso, ma ho scoperto tante cose: le persone vere, che puoi guardare avanti sempre“.

Gisele e la vita a distanza dei genitori Adriana Volpe e Roberto Parli

Della figlia Gisele non si conoscono molte informazioni, se non che è nata nel 2011 pochi anni dopo il matrimonio tra Adriana Volpe e l’ex marito Roberto Parli. Ad influenzare la decisione della coppia di separarsi potrebbe essere stata la distanza geografica, con la conduttrice che vive in Italia e l’ex marito, imprenditore svizzero, che ha spesso vissuto all’estero. “Chissà, forse in altri tempi, avremmo dovuto prendere la decisione di vivere sotto lo stesso tetto: è difficile fare una vita a distanza“, aveva confessato la Volpe in un’intervista a Intimità.

“Abbiamo passato tanti anni senza avere il coraggio di cambiare le nostre vite. Nessuno dei due ha ceduto, decidendo di lasciare la sua città, di avvicinarsi all’altro”. La figlia Gisele, ora, si dividerebbe dunque tra l’Italia e l’estero, dove vivono rispettivamente Adriana Volpe e Roberto Parli dopo la separazione.











