Adriana Volpe/ “Io come concorrente e Sonia opinionista? Non avrei mai accettato”

Adriana Volpe svela perchè non ha accettato la proposta di Signorini: “Oggi mia figlia può contare solo su di me”

Adriana Volpe, ex opinionista della scorsa edizione del reality show, aveva ricevuto da Alfonso Signorini la proposta di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2022 come concorrente. Ai microfoni del settimanale Chi, la conduttrice svela perchè non ha accettato di partecipare al programma.

Adriana Volpe, come riporta Biccy, dichiara: “È una proposta che non avrei mai potuto accettare, la mia situazione familiare è cambiata rispetto al 2020, quando entrai nella Casa. Oggi mia figlia può contare solo su di me, è tutto sulle mie spalle, non posso allontanarmi così a lungo. Capisco che, per le dinamiche del programma, avere me nella Casa e Sonia come opinionista sarebbe stata una bomba, immaginatevi che interazione avremmo avuto! Ma, nella vita, ci sono delle priorità. La persona viene prima del personaggio e mia figlia prima di tutto. […] Provo solo riconoscenza nei confronti di questo reality che mi ha dato tanto e mi ha permesso di crescere”.

Adriana Volpe su Sonia Bruganelli: “Ho ben chiara l’immagine di Sonia”

Adriana Volpe, ai microfoni di Chi, punzecchia nuovamente la sua ex collega che è stata riconfermata come opinionista al Grande Fratello Vip 2022.

Come riporta Biccy, la bella conduttrice svela: “Ho provato in tutti i modi a creare un ponte fra me e lei, ma non ha voluto. Quando, in puntata, Elenoire Ferruzzi ha detto a Sonia: “Torna a seguirmi sui social”, mi sono morsa la lingua. Mi veniva da dire: “Almeno per un po’ ti ha seguita”. Io ho lavorato con Sonia per otto mesi e non lo ha mai fatto, mentre io l’ho seguita. A fine programma ho smesso di farlo anch’io. […] Siamo all’inizio. Ma ho ben chiara l’immagine di Sonia nella prima puntata di questa edizione, in cui indossa un collier Bulgari a forma di serpente e dice: “C’è sempre una serpe in seno”. Ha costruito un personaggio, ha creato una propria immagine. Poi non so quanto sia realmente vera, ho sempre voluto pensare che sotto ci fosse altro. Vediamo. Può essere, invece, l’anno in cui spicca il volo e la vedremo condurre programmi da sola in prima serata“.

