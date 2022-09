Adriana Volpe: “La diffida di Elettra Lamborghini a Ginevra? Le tarpa le ali”/ “Prati-gate? Aspetto le prove”

Adriana Volpe contraria alla diffida di Elettra alla sorella Ginevra Lamborghini

Adriana Volpe, ex opinionista del GF Vip, svela cosa pensa della diffida che Elettra ha rivolto alla sorella Ginevra Lamborghini. In una lunga intervista sul settimanale Chi, la conduttrice parla delle storie più spinose e chiacchierate del Grande Fratello Vip 2022.

Tra le questioni maggiormente sotto la luce dei riflettori, la rottura tra Elettra e Ginevra Lamborghini. Le due sorelle non si parlano dal 2019 e, nel momento in cui la gieffina si è confidata con gli inquilini a riguardo, la cantante ha diffidato la sorella. Su questo, Adriana Volpe, come riporta Blogtivvu, dichiara: “Diffidare significa tarpare le ali. Spero che sia la prima e l’ultima diffida per il programma, non vorrei che anche Pamela avesse un avvocato pronto a intervenire al primo attacco. Nessuno deve temere di raccontare la verità o quello che sente. Se la sorella di Elettra racconta quello che ha vissuto, il suo percepito di questi due anni lontano della sorella, cosa c’è di male?”.

Adriana Volpe si esprime sul Pamela Prati-gate: “Lo affronterà quando sarà pronta”

Adriana Volpe, sempre ai microfoni del settimanale Chi, si è espressa anche riguardo il delicato argomento del Pamela Prati-gate. Sul caso della concorrente, come riporta Blogtivvu, la conduttrice ha dichiarato: “Pamela sa che dovrà affrontare questo tema e lo farà quando sarà pronta. In tutti i mesi in cui si parlava di quella messa in scena mi sono fatta un’idea e sono pronta a cambiarla, ma lei dovrà essere molto convincente. Anche su Alex Belli avevo le idee chiare, hanno provato per settimane a convincermi che non fosse così, ma, alla fine, mi hanno messo la medaglia al petto.”

E ancora: “Mi incuriosisce il fatto che, in varie interviste, abbia dichiarato di avere del materiale che non ha fatto vedere e che farà capire meglio quello che ha vissuto. Voglio conoscere quello che non è ancora stato detto.”











