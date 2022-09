Elettra Lamborghini diffida la sorella Ginevra e il Grande Fratello Vip/ Lei tuona: “Voglio un confronto!”

Elettra Lamborghini diffida la sorella Ginevra e il Grande Fratello Vip: l’annuncio in diretta

In questi tre giorni Ginevra Lamborghini ha parlato spesso dei rapporti interrotti con la sorella Elettra al Grande Fratello Vip. Più volte la gieffina ha spiegato quanto vissuto in questi anni con la sorella e la rottura che appare davvero insanabile da quanto lei racconta. Rivelazioni che pare non siano affatto andate giù ad Elettra Lamborghini, al punto tale da rivolgersi al suo avvocato e diffidare programma e sorella.

Ad annunciarlo in diretta al Grande Fratello Vip è Alfonso Signorini: “Elettra, attraverso il suo avvocato, ci ha fatto arrivare una diffida a noi e a me. Anche se devo dire che non ce n’era neanche bisogno perché finora hai parlato solo bene di lei.” precisa il conduttore che lascia poi la parola a Ginevra e alle sue reazioni alla notizia.

Ginevra lancia un appello alla sorella Elettra Lamborghini: “Voglio un confronto!”

“Non me l’aspettavo però ok. Conoscendola lo potevo immaginare anche se ho peccato di ingenuità.” ammette Ginevra Lamborghini. Signorini però indaga sulle motivazioni di questa rottura così drastica, chiedendone di più a Ginevra che spiega: “È una domanda che mi è stata posta tante volte, ci tengo a precisare che non dò la colpa ai miei genitori. Io ne ho parlato con loro e mi hanno detto che anche loro fanno fatica ad inquadrare questo rapporto. È più facile per loro dirmi di andare avanti per la mia vita e che le cose potrebbero in futuro aggiustarsi.”

Ginevra però conclude con un appello alla sorella: “Io vorrei un confronto, la mia porta rimane sempre aperta e le voglio chiedere anche scusa se mi sono comportata in modo indelicato, in modo torbido perché ero accecata dalla rabbia.”











