Antonella Elia attacca Patrick Pugliese: “obbligato a chiedermi scusa”/ “É un falso”

Antonella Elia si scaglia contro Patrick Ray Pugliese. Tutto accade durante una diretta condivisa su Instagram con Adriana Volpe, una delle poche persone con cui ha condiviso l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e con cui ha deciso di mantenere i contatti anche dopo il reality. Nel corso della chiacchierata, è saltato fuori l’argomento Patrick Pugliese con cui Adriana Volpe ha legato molto. La Elia, però, non ha affatto cambiato idea sull’ex gieffina. “Patrick? Se me lo facevano incontrare erano dolori. Ha legato con me in modo falso. Ha passato tutto il periodo pensando a chi avvicinarsi e a chi non avvicinarsi. È una persona falsa, purtroppo ne devo prendere atto”, ha detto l’ex valletta di Mike Bongiorno. Di un altro parere, invece, è la Volpe legata a Patrick da una grande amicizia. “Si è avvicinato a me non per affetto, ma perché strategicamente gli conveniva starmi vicino. Poi ha dichiarato che io ho gravi problemi psicologici e che glielo ha detto la psicologa della casa”, ha aggiunto ancora.

ANTONELLA ELIA CONTRO PATRICK PUGLIESE: “NON VOGLIO PIU’ VEDERLO”

Antonella Elia è stata un fiume in piena nella sua diretta con Adriana Volpe attaccando duramente Patrick Ray Pugliese. La Elia, infatti, non è convinta che le scuse di Patrick siano state sincere e svela di essere convinta che l’ex gieffino sia stato obbligato a scusarsi. “Ha fatto le scuse perché obbligato, c’è stata una chiamata fatta a lui in cui gli hanno detto di fare le scuse e lo ha fatto. Mi dispiace Adri, hai una visione che va bene ma non è così. E purtroppo però la falsità di Patrick non è una cosa che ho dedotto dopo questa dichiarazione, non doveva essere fatta”. Durante la diretta, poi, alcuni utenti hanno fatto notare la presenza di Patrick e l’ex valletta di Mike Bongiorno ha così chiesto di chiudere l’argomento: “Non voglio più sentirlo nominare in tutta la mia vita”.



