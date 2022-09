Adriana Volpe: “Nuovo fidanzato? Non lo cerco ma spero di incontrarlo”/ “Il mio ex Roberto? Momento delicato”

Adriana Volpe la fine del matrimonio e la dedizione per la figlia: “Oggi vivo per la mia bambina”

Adriana Volpe e Roberto Parli si sono separati in modo definitivo e la bella conduttrice ha deciso di dedicarsi a sua figlia Gisele. In occasione di un’intervista su Diva e Donna, l’ex opinionista del GF Vip parla della sua vita senza il marito: “È un momento delicato, tutto è ora sulle mie spalle, affrontiamo le cose giorno dopo giorno. Ho la fortuna di questa figlia che è un’iniezione quotidiana di positività“.

Non ha rilasciato dichiarazioni sulla sua storia con Parli, ma sul grande amore sostiene: “Vorrei tanto crederci. Sogno di condividere la mia vita con qualcuno che riesca a coinvolgermi, farmi sentire che in due è meglio che da soli. Ma in questo momento sto bene così. Tengo alla mia indipendenza. Non lo cerco, ma spero di incontrarlo“.

Adriana Volpe e i suoi nuovi progetti: “Sto tracciando un sentiero nuovo”

Adriana Volpe, ai microfoni di Diva e Donna, rivela quali sono i suoi nuovi progetti imprenditoriali che guardano oltre il piccolo schermo: “Sto tracciando un sentiero nuovo che mi darà la stabilità per quando sarò vecchietta. La vita lavorativa va modulata in base ai momenti storici“.

Sul progetto, la conduttrice svela: “Sto lavorando a due progetti importanti, uno imprenditoriale l’altro autoriale. Un progetto commerciale con una socia che mi sta galvanizzando molto. Sarà un team femminile e di questo ne vado orgogliosa. Conto di farlo partire all’inizio del 2023″. Adriana Volpe si apre al settore commerciale, ma non dice addio al mondo televisivo: “Sto realizzando con una mia squadra per realizzare un nuovo format televisivo. Concepire da zero un’idea che sembra utopia, svilupparla e poi vederla scritta è un’altra emozione possente. A fine mese farò una puntata zero“. Poi confessa: “Sarà una sorta di reality a forti contenuti, centrato sul mondo del lavoro“.

