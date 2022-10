Adriana Volpe perchè si è lasciata con Roberto Parli?/ La crisi dopo la separazione..

Roberto Parli e Adriana Volpe la fine del matrimonio nel 2020 dopo il Grande Fratello Vip…

Un grande amore quello nato tra la conduttrice Adriana Volpe e l’imprenditore Roberto Parli da cui è nata il 20 agosto del 2011 la figlia Gisele. La scelta del nome non è stata casuale, visto che la figlia è nata a Monaco. La nascita di Gisele ha cambiato in meglio la vita dell’ex opinionista del Grande Fratello Vip che ha raccontato dalle pagine di Vero: “una figlia ti riempie la vita e dà un senso a tutto quello che fai”. Purtroppo però il matrimonio tra la Volpe e l’imprenditore è naufragato nel 2020 poco dopo la partecipazione della conduttrice come concorrente nella casa del Grande Fratello Vip 4. Un cambiamento importante che sicuramente rivoluzionato la vita della conduttrice che fu costretta a lasciare la casa, in piena pandemia, per la morte improvvisa del padre dell’ex marito. ”

“Nell’ultimo anno e mezzo la mia vita è cambiata, mi sono separata da mio marito perché ha preso una direzione che non condivido e non mi appartiene. Ho cercato in tutti i modi di aiutarlo e riportarlo a gestire meglio la sua vita, ma oggi non lo riconosco più” sono state le confessioni della Volpe dalle pagine del settimanale Oggi sul matrimonio con l’ex marito.

La separazione dal marito Roberto Parli è stata molto dura per Adriana Volpe. Poco dopo la fine del matrimonio la conduttrice non ha nascosto di aver vissuto un momento di grande difficoltà: “un momento delicato, tutto è ora sulle mie spalle, affrontiamo le cose giorno dopo giorno. Ho la fortuna di questa figlia che è un’iniezione quotidiana di positività”. Da quando si è separata, la Volpe sta sempre con la figlia Gisele con cui vive un rapporto davvero speciale. “Io e mia figlia Gisele viviamo davvero in simbiosi” ha detto la showgirl a Verissimo precisando – “come sapete ormai è tutto sulle mie spalle e ci viviamo con grande intensità. In realtà viviamo ogni giorno con un’intensità unica ed io me la stritolo tutta”.

Nonostante la fine del matrimonio con l’ex Roberto Parli, la Volpe non escluda la possibilità un giorno di rinnamorarsi. “Vorrei tanto crederci. Sogno di condividere la mia vita con qualcuno che riesca a coinvolgermi, farmi sentire che in due è meglio che da soli. Ma in questo momento sto bene così. Tengo alla mia indipendenza. Non lo cerco, ma spero di incontrarlo” – ha precisato la conduttrice.











