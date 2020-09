Adriana Volpe “punge” Giancarlo Magalli ricordando Nadia Toffa/ A Ogni Mattina…

Adriana Volpe torna indirettamente a “pungere” Giancarlo Magalli. Nonostante sia passato del tempo da quando lavoravano insieme, tra la conduttrice e il volto storico della Rai non sembra esserci pace. Nel corso della puntata del 1° settembre di “Ogni mattina”, il programma che conduce su Tv 8 con Alessio Viola, Adriana Volpe ha ricordato Nadia Toffa, scomparsa il 13 agosto dello scorso anno. La conduttrice di Ogni Mattina, tuttavia, per ricordare la storica inviata delle Iene e renderle omaggio, ha mostrato al pubblico un post che la stessa Nadia aveva scritto sui social difendendola pubblicamente in merito alla diatriva con il conduttore de I Fatti Vostri. Un gesto che, in poco tempo, ha fatto il giro del web dividendo gli utenti sul modo con cui è stata ricordata la Toffa.

Adriana Volpe e l’omaggio a Nadia Toffa con la frecciatina a Giancarlo Magalli

Come fa sapere Davide Maggio, Adriana Volpe per omaggiare Nadia Toffa ha tirato fuori dal cassetto dei ricordi un post che la storica “iena” aveva scritto su Twitter durante i giorni caldi della sua “guerra” con Giancarlo Magalli. “Il rispetto per le donne?! Sotto terra è finito. Che dispiacere e amarezza, sopporta e vai avanti. Sei superiore”, scrive all’epoca la Toffa. Il post è stato trasmesso in diretta durante la puntata odierna di Ogni Mattina con la didascalia “Quando Nadia Toffa difese Adriana”. Un gesto che ha scatenato la reazione degli utenti dei social e che, per il momento, Giancarlo Magalli non ha ancora commentato. Il conduttore de I Fatti vostri commenterà l’accaduto sui social o lascerà correre? Nel frattempo, su Twitter, il popolo si divide come potete vedere dal tweet qui in basso.

Adriana Volpe strumentalizza il ricordo di Nadia Toffa per continuare la sua faida con Magalli nonostante si sgoli a ripetere che è un argomento chiuso. Sulle uscite di Magalli ha piena ragione ma queste uscite fanno solo schifo. Mi è completamente scaduta.#GFVIP #OgniMattina pic.twitter.com/XAo1wV4ywH — Threshold 🧲 (@HeyThreshold) September 1, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA