Adriana Volpe ‘scartata’ da Alfonso Signorini al GF Vip, ora ha la sua rivincita/ Pronto un programma per lei

Adriana Volpe, nuovo impegno televisivo su Gold Tv: di cosa si tratta?

Nuovo impegno per Adriana Volpe. Dopo la mancata riconferma nel ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip, Adriana Volpe è pronta a condurre un nuovo format. Si tratta del programma “In&Out” e in ogni puntata il protagonista sarà un volto sconosciuto al pubblico che potrà raccontare senza filtri la sua storia. Accanto ad Adriana Volpe ci sarà anche Federico Fashion Style che avrà il compito di trasformare chi si sente un brutto anatroccolo. Le registrazioni del programma inizieranno oggi negli studi di Gold Tv a Roma. Nel cast del programma sarà presente anche Valeria Marini. Per il momento si parla di un aveste inedita per lei anche se non sono giunte ulteriori indiscrezioni in merito al suo ruolo.

Sul portale The Pipol Tv che ha lanciato la notizia sono piovuti numerosi commenti. C’è chi leggendo qualche dettaglio sul programma si è lasciato andare a qualche commento sulla carriera in discesa di Adriana Volpe. Qualcuno infatti ha ipotizzato che questo possa essere un passo indietro nella sua carriera. D’altronde per tanti anni la Volpe è stata una conduttrice Rai assieme a Giancarlo Magalli. In seguito alla battuta d’arresto dovuta ai rapporti tesi con il conduttore, la Volpe aveva trovato un rilancio partecipando come concorrente al Grande Fratello Vip. Poi l’occasione di condurre un programma su La7 che però si rivelò un flop fino alla chiamata di Alfonso Signorini. Ora Adriana però ha dovuto reinventarsi anche se sulle carte questo programma appare troppo simile a Selfie, format condotto qualche anno fa da Simona Ventura.

Adriana Volpe non è stata riconfermata come opinionista del Grande Fratello Vip. Alcuni utenti non hanno visto di buon occhio questa scelta e molti sono stati i commenti negativi contro Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis aveva espresso più volte l’intenzione di non ricoprire l’incarico di opinionista ma poi qualcosa è cambiato. Alcuni non hanno preso bene la notizia del “licenziamento” di Adriana Volpe e l’hanno difesa dalle critiche ricevute in passato: “Avete fatto fuori la Volpe perché sme***va il programma mentre Sonia difendeva gli indifendibili. Partiamo malissimo“. Adriana Volpe sul profilo Instagram ha postato una fotografia dell’articolo in cui si parlava della sua mancata riconferma e delle polemiche che erano seguite ringraziando i fan del programma per il supporto dato.

Al suo posto ci sarà invece Orietta Berti. Si legge infatti: “La scelta di Alfonso Signorini, che ha tutti i crismi del colpaccio, è caduta su Orietta Berti. La cantante di tanti successi canori del repertorio musicale italiano e da qualche anno personaggio televisivo a tutto tondo dunque sarà al fianco di Sonia Bruganelli nella prossima edizione del Grande fratello vip 7 e dovrà quindi rinunciare a tornare fra i coach di The Voice senior, che tornerà in onda su Rai1 da gennaio il venerdì sera. Pare che il contratto -che si sta chiudendo proprio in queste ore, mancano solo alcuni dettagli- che legherà Orietta Berti con Mediaset sarà in esclusiva e della durata di due anni. […] Orietta Berti. con l’esclusiva contrattuale in arrivo sarà impegnata anche in altre produzioni Mediaset oltre al Grande fratello vip 7 e 8, prima fra tutte un one woman show”.











