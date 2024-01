Adriana Volpe: “Sei la vincitrice!”/ La reazione al ritiro di Beatrice Luzzi dal Grande fratello

Grande fratello 2024, Beatrice Luzzi esce di scena: il motivo commuove il web

Beatrice Luzzi é la concorrente uscente dalla Casa più spiata d’Italia eppure, e, al di là del ritiro dal reality show, é la proclamata vincitrice del Grande Fratello 2023/2024 da Adriana Volpe. Il televoto al rischio eliminazione che la vedeva tra i nominati nel gioco insieme a Federico Massaro, Monia La Ferrara e Rosanna Fratello, non a caso, si chiude, dal momento che Beatrice Luzzi esce dal gioco di Grande fratello 2024 dopo essere stata negli ultimi mesi del 2023 l’indiscussa leader nel gioco della Casa più spiata d’Italia. Ad ogni prova televoto l’occhio pubblico ha infatti sempre salvato l’attrice dalla fulva chioma da ogni margine di rischio eliminazione. Tuttavia, la morte del padre sospinge Beatrice Luzzi ad abbandonare anzitempo il Grande fratello, anche se l’ex gieffina Adriana Volpe proclama l’attrice uscente dalla Casa come la vincitrice morale del gioco sulla convivenza forzata e in onda sulle reti TV e streaming Mediaset.

Eugenio Colombo entra al Grande Fratello 2023? "Parto subito per Greta Rossetti"/ "Ci capiamo con uno sguardo

A margine di uno dei nuovi post della pagina Instagram di Grande fratello 2024, Adriana Volpe rilascia un messaggio aggregante nel web: “Condoglianze Beatrice -scrive l’ex concorrente al Grande Fratello vip 4 per l’uscente di Grande fratello 2024-, per tutti sei la vincitrice morale di questa edizione”.

Rita Dalla Chiesa 'tuona’ dopo l’uscita di Beatrice Luzzi dal Grande Fratello 2023/ “Ora solo rispetto!”

Beatrice Luzzi riceve l’endorsement di Adriana Volpe

Quindi il messaggio della conduttrice bionda e icona vip storica nel gioco della Casa prosegue ancora, in un endorsement che fa di Beatrice Luzzi la concorrente vincitrice morale di Grande fratello 2024: “L’unica che non si è piegata alle cattiverie e alle angherie gratuite. Ora riprendi in mano la tua vita, abbraccia i tuoi figli e sappi che il pubblico è con te”.

Beatrice Luzzi chiude la sua corsa avviata nella Casa più spiata d’Italia per il lutto della perdita dell’amato papà e nel segno dell’amore dei supporter, nip e vip, che la sostengono in massa. Non a caso segna un tripudio di interazioni di consenso a mezzo social l’endorsement di Adriana Volpe in favore all’attrice dalla fulva chioma.

Beatrice Luzzi lascia il GF, fan di Perla Vatiero esultano: "Ora pensiamo alla vittoria"/ È polemica!

© RIPRODUZIONE RISERVATA