Chicco Cangini e Roberto Parli, chi sono gli ex mariti di Adriana Volpe/ Due matrimoni naufragati

La volta buona torna in onda oggi pomeriggio su Rai1, con una nuova puntata ricca di ospiti ed interviste. Anche Adriana Volpe si racconterà ai microfoni di Caterina Balivo, ripercorrendo la sua carriera e, forse, sbottonandosi anche sulla sua vita privata. La celebre conduttrice Rai è stata in passato sentimentalmente legata a due uomini, Chicco Cangini e Roberto Parli: con entrambi è arrivato il matrimonio ma, in entrambi i casi, si è arrivati alla separazione.

Ma chi sono gli ex mariti di Adriana Volpe? Il primo è Chicco Cangini, di professione imprenditore, con il quale la conduttrice si è sposata nel 2000. Il loro matrimonio è però durato soltanto pochi mesi ed è presto arrivata la rottura. Di lui non si conoscono molte informazioni a riguardo, tantomeno sulla loro storia d’amore breve ma intensa, dettata forse dall’impulso della passione che però non è riuscito a durare col tempo. La stessa Volpe, d’altronde, ha raramente parlato di questa storia d’amore.

Dopo l’ex marito Chicco Cangini, Adriana Volpe ha conosciuto l’imprenditore Roberto Parli con il quale si è sposata nel 2008. A differenza del precedente, il matrimonio della conduttrice con Parli è durato molti anni e ha portato anche alla nascita di una figlia, Gisele, nel 2011. La coppia, tuttavia, ha mostrato i primi segnali di cedimento in seguito alla partecipazione della conduttrice al Grande Fratello Vip nel 2020: all’uscita dalla Casa, la situazione è precipitata e ha presto portato i due alla separazione nello stesso anno.

“È stato un anno in salita. Ho fatto un esame di coscienza per capire dove avevo sbagliato. Mi sentivo impotente. A farmi andare avanti è stato l’amore per me stessa e per la mia bambina”, ha ammesso la Volpe a Verissimo in un’intervista del 2022. L’ex gieffina avrebbe inoltre rivelato una situazione in famiglia estremamente delicata: l’ex marito Roberto Parli è stato infatti accusato di minacce, aggressioni e maltrattamenti e la coppia sarebbe ricorsa al tribunale.











