Adriana Volpe “Tra Ilary Blasi e Francesco Totti? Sto con lei!”/ “Intervista fuori luogo…”

Francesco Totti e Ilary Blasi, Adriana Volpe sulla rottura: “Dalla parte di Ilary“

Sulla discussa separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi sono intervenute numerose voci a dire la loro, per esprimere un pensiero o per prendere le parti dell’uno o dell’altra. Anche Adriana Volpe non si è sottratta dal commentare la vicenda sentimentale più tormentata e chiacchierata di questi ultimi mesi. L’ex opinionista del Grande Fratello Vip, intervistata dal settimanale Chi, ha detto la sua attaccando l’intervista dell’ex calciatore al Corriere della Sera e prendendo le difese della conduttrice Mediaset.

Adriana Volpe "sono single, ma..."/ "Ho la coscienza a posto, non ho rimpianti"

“Sto seguendo le puntate e, in questo momento, sono più dalla parte di Ilary” confessa a cuore aperto – “Ho trovato l’intervista di Totti fuori luogo. Ero rimasta alla puntata in cui chiedeva di proteggere i figli dal gossip, di rispettare il silenzio, di portare avanti la separazione senza coinvolgere i media. Poi leggo quell’intervista, dove Totti ripete di voler difendere i figli ma scredita la figura della madre, dandole della poco di buono e della ladra. È la madre dei tuoi figli. In tribunale è legittimo raccontare, su un giornale no. Il no comment di Ilary è più elegante e dignitoso“.

Cristiano Iovino presunto amante di Ilary Blasi?/ "Indicato come rovina famiglie, ha paura di andare in giro"

Adriana Volpe fuori dal Grande Fratello Vip 2022 e lontana da Sonia Bruganelli

Una presa di posizione netta e senza alcuna riserva: così Adriana Volpe appoggia Ilary Blasi, lanciando una stoccata a Francesco Totti e alla sua chiacchierata intervista al Corriere della Sera. Intanto l’ex opinionista del Grande Fratello Vip si gode da casa le vicende del reality, che quest’anno non la vedono protagonista in studio al fianco di Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis è infatti stata affiancata da Orietta Berti e, con loro durante le puntate in diretta, c’è anche la presenza di Giulia Salemi nelle vesti di esperta dei social.

Paola Ferrari: "Totti-Ilary Blasi, egoismo di lei il motivo della rottura"/ Lo scoop

La Bruganelli aveva tuttavia rivelato in un’intervista di sentire un po’ la mancanza di Adriana Volpe, sebbene la cosa non sembri ricambiata. L’ex conduttrice de I Fatti Vostri sembra infatti essersi liberata dell’ingombrante presenza al suo fianco dell’opinionista, con la quale più volte si è scontrata nella precedente edizione. E anche alcuni like su Twitter a commenti degli utenti contro Sonia lasciano intendere come, verso di lei, non nutra una simpatia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA