GF VIP, Adriana Volpe like contro Sonia Bruganelli/ “Credeva di essersi liberata…”

È guerra tra ex opinioniste del Grande Fratello Vip: Adriano Volpe sferra il primo attacco…

Ieri sera il countdown è finalmente terminato, le luci della casa più spiata di tutta Cinecittà si sono riaccese e la nuova edizione del Grande Fratello Vip ha ufficialmente preso il via. Già da oggi i primi gossip e commenti iniziano a fare il largo nella rete: oltre a quelli su vari concorrenti ci sono però anche quelli tra opinioniste, o meglio ex opinioniste… Seppur a distanza infatti sembrerebbe che la faida ormai consolidata tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, con la nuova edizione, abbia preso di nuovo il via!

Elenoire Ferruzzi svela la verità dietro il tweet velenoso su Sonia Bruganelli/ "È parte del mio personaggio"

Come ormai si sa se Sonia Bruganelli è stata riconfermata sulla poltrona da opinionista, non è stato lo stesso per Adriana Volpe che nonostante fosse la più amata dal pubblico è stata “scaricata” da Alfonso Signorini che poi, come “tappabuchi” le ha proposto di entrare nella casa come concorrente, proposta prontamente rifiutata dalla nota presentatrice. Seppur a distanza però, con la prima puntata del GF Vip, lo scontro tra le due si è riacceso. A sferrare il primo colpo non è stata la Bruganelli ma Adriana Volpe che, con la sua eleganza, è velatamente intervenuta con messaggi criptici verso la rivale: sbucano like a dei tweet contro la celebre moglie di Bonolis e un video sul profilo Instagram…

GRANDE FRATELLO VIP 2022, 1 PUNTATA/ Concorrenti, diretta: chiusura con "finto bacio"

Grande Fratello Vip, Adriana Volpe mette like a un tweet contro l’ex collega Sonia Bruganelli, sbuca anche un video: “Adriana ci manchi…”

Con la prima puntata del Grande Fratello Vip si è riacceso lo scontro tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, ad accendere la miccia questa volta non è stata la tanto temuta Bruganelli, dal carattere sicuramente più impetuoso, ma Adriana Volpe. Alfonso Signorini infatti, da inizio puntata, ha più volte cerca di “istigare” la moglie di Paolo Bonolis a qualche commento verso la Volpe, ma questa sembra aver fatto “voto di silenzio”. Anche vero la fine della puntata, quando Alfonso le domanda se le mancasse l’ex collega, la Bruganelli stringe i denti e non commenta, continuando a mangiare la pasta alla carbonara preparata da Luca Salatino.

Bruganelli contro Elenoire Ferruzzi al GF Vip: "Io cess*? Posso essere la peggior nemica"/ Lei: "Il porro…"

Adriana Volpe invece, comodamente da casa propria, decide d’iniziare lo scontro con degli attacchi velati. Sbuca infatti il like a due post su Twitter al vetriolo contro la Bruganelli, ecco quello che c’è scritto: “Sonia Bruga che pensava di essersi liberata di Adriana Volpe e prendere la scena e invece si presenta GIULIA SALEMI“, e poi: “Non il saluto alla signora Adriana Volpe“. Ma non finisce qui la Volpe ha voluto anche condividere nelle sue storie Instagram un post di una fanpage del programma dove, sotto le struggenti note di Potremmo Ritornare di Tiziano Ferro, si vedono i migliori momenti del percorso di Adriana come opinionista con scritto: “Adriana ci manchi. Brilli anche da casa”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐴𝑚𝑖𝑐𝑖 𝑑𝑖 𝑡𝑢𝑎 𝑧𝑖𝑎 ✈️🏹 (@amicidituazia)













© RIPRODUZIONE RISERVATA