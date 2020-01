Adriana Volpe/ Scontro con Carlotta Maggiorana: “Ciofeca!” (Grande Fratello Vip)

Adriana Volpe ha mostrato di essere una donna senza filtri e di non avere peli sulla lingua quando c’è bisogno di dire qualcosa che non le va. Lo ha palesato nei confronti di Carlotta Maggiorana, la bella Miss Italia colpevole di aver rifatto il letto non proprio nel migliore dei modi. Una “vera ciofeca!” secondo la conduttrice, che in un secondo momento si è poi sfogata, definendo la Maggiorana: “Una che mi va in apnea, che non riesce a respirare, che va in agitazione dopo cinque giorni che stai qui, ma di cosa stiamo parlando? – e ancora – Ma perché io sono sensibile! Oh…su! Sono sensibile… Fortifichiamoci!” Una vera peperina la Volpe, che nelle ultime ore si è resa protagonista di varie rivelazioni piuttosto importanti e che potrebbero avere delle reazioni a breve. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Adriana Volpe, Grande Fratello Vip 4: rivelazioni sulla Rai e non solo…

Adriana Volpe senza peli sulla lingua al Grande Fratello Vip 4: l’ex conduttrice della Rai ha deciso di puntare il dito proprio verso la rete pubblica durante la scorsa puntata. “Mia figlia è nata nel 2011 e solo nel 2012 le cose sono cambiate. Fino ad allora in tutti i contratti che ho firmato c’era una postilla che diceva che ‘in caso di gravidanza l’artista deve dare immediata comunicazione all’azienda e l’azienda può recidere il contratto, nulla sarà dato e nulla sarà dovuto'”, ha svelato al pubblico italiano. In ogni occasione possibile, la Volpe avrebbe richiesto alla Rai di cambiare questo tipo di clausola, visto che avrebbe voluto una maggiore tutela per le donne anche in occasione di un’eventuale gravidanza. Il motivo della sua rivelazione è da ricercare forse nella frase detta poco dopo: “L’unico modo di far cambiare le cose è far parlare i giornali perchè ogni donna deve avere l’opportunità di tornare sul posto di lavoro”. Le sue parole hanno colpito in particolar modo Wanda Nara, che con le lacrime agli occhi ha sottolineato di essere madre e divorziata, costretta per quest’ultimo motivo a tornare a lavorare nello spettacolo. “In Argentina i miei figli me li portavo al lavoro. A volte li lasciavo con mia mamma o mia sorella, ma una tata costa di più”, ha detto ancora l’opinionista. Senza considerare che essere mamma di cinque figli impone a Nara anche di non volere che “nessun uomo abbia il diritto di darmi una mano perchè la responsabilità è mia”. Ora bisogna vedere però se la Rai deciderà di dire la sua sulle dichiarazioni della Volpe oppure no. Clicca qui per guardare il video di Adriana Volpe.

Adriana Volpe, Grande Fratello Vip 4: che scambio di battute con Pasquale Laricchia

Il carattere deciso di Adriana Volpe è diventato ancora più evidente al Grande Fratello Vip 4, quando Pasquale Laricchia ha osato tentare di difendersi per aver riso alle battute sessiste di Salvo Veneziano. “Ma io se vedo due persone al bar, che fanno una cosa del genere, vado lì oggi. E’ quella la differenza, non telecamere o non telecamere, siamo al Gf o non siamo al Gf. Al bar si deve fermare questa cosa”, ha sottolineato di fronte ai tentativi di Pasquale di ridimensionare la sua reazione e persino i toni dell’ex compagno. “Non è umorismo, è quello che dovete capire. Di umorismo non c’è niente”, ha incalzato però la Volpe. Al di là degli ultimi eventi, la concorrente è più che soddisfatta della sua esperienza nel reality. Soprattutto perchè il gruppo è positivo e per lei rappresenta un grande regalo. “Hai tempo per te, tanto tempo per pensare, per chiacchierare. Non devi correre come una pazza, non ci sono 3 mila cose da fare”, ha detto in confessionale. Senza dimenticare che i ragazzi più giovani della Casa sono proprio un bel vedere per Adriana, “una meraviglia”. Per lei la Casa è più che altro una Spa in cui poter stare lontana dalle invidie e dalle trappole altrui, dove può essere leggera e persino sorridere dalla mattina alla sera. “Sono inserita in un gruppo pazzesco perchè sono pieni di vita, è tutto bellissimo. I primi giorni io e Antonella non dormivamo, quindi l’adrenalina, non lo so. Io sto vivendo al massimo questa esperienza, questa opportunità. C’è questa energia… è tutto fichissimo, lo posso dire?”, ha aggiunto. Clicca qui per guardare il video di Adriana Volpe. Protagonista in positivo della serata, Adriana ha ricevuto anche una lettera da parte di una persona speciale: la figlia Gisele. “Caro papà Roby, potresti dire al Gf Vip di dire alla mia mamma di non giocare più al gioco Obbligo o Verità per favore? Mamma mi manchi un sacco, ma vinci per me. Il papino è Top”, ha scritto la bimba. La Volpe sembra avere dei rancori nei confronti di Carlotta, che ha nominato la conduttrice durante la nomination. Ad Adriana la cosa sembra non esser andata giù, come dimostra questo video.



