Adriana Volpe “Violenza subita? All’inizio ti vergogni”/ “Ti fai vedere forte, ma…”

Adriana Volpe è intervenuta ai microfoni di “Bella Ma’”, trasmissione di Rai Due condotta da Pierluigi Diaco e andata in onda nel pomeriggio di giovedì 20 ottobre 2022. Dopo un breve ricordo di Fabrizio Frizzi, al quale sono dedicati gli studi Rai dai quali va in onda il programma (“È la persona più generosa che abbia mai conosciuto, a Natale faceva un pensiero a tutti. Era attento a ogni sguardo e a ogni espressione di chi si trovava di fronte. Molte volte in tv si arriva e si va avanti proprio perché si è spietati, mentre lui per me è stato un faro, una luce, un esempio. Mi ha fatto capire che si può avere successo anche con un animo come il suo”), la conduttrice tv si è focalizzata sulla sua situazione privata.

In particolare, Adriana Volpe ha dichiarato: “Non è un anno, è dal 2020 che la strada è tutta in salita. Non ho mai voluto condividere e non lo faccio adesso, nel senso che non ho raccontato le mie difficoltà perché quella è la vita privata. Il lavoro è fare un contenuto televisivo, raccontare un sogno, fare televisione, che per me è magia”. Tuttavia, ha ammesso che l’anno scorso, quando era opinionista al Grande Fratello Vip, ha vissuto il periodo più difficile: “L’insegnamento che cercavo ogni giorno di inculcarmi era quello di dire ‘prenditi cura, fatti bella, metti il vestito più bello, vèstiti con un sorriso’. Una donna si deve voler bene e deve voler bene ai propri affetti. Non deve fare vedere le sue fragilità, poi non sempre ne è in grado”.

ADRIANA VOLPE: “IO NON VOGLIO GUARDARE INDIETRO, VOGLIO GUARDARE AVANTI”

Pierluigi Diaco, a quel punto, a chiesto alla sua ospite una riflessione sulle donne vittime di violenza, fisica o psicologica che sia, facendo riferimento ancora una volta alla vicenda vissuta da Adriana Volpe. Quest’ultima ha replicato così: “Mi sono arrivati tantissimi messaggi di donne con storie simili alla mia. Ti trovi ad affrontare molti problemi nel quotidiano e la prima cosa che fai è non condividere, perché all’inizio cerchi di risolvere il problema da sola, in quanto è quasi una vergogna, una cosa brutta da raccontare. E, soprattutto, a chi affidi il peso di una confidenza così importante? Devi cercare di farti vedere forte davanti ai figli, alle persone che ti conoscono”.

Si arriva, tuttavia, a "un momento in cui tu parli a te stessa, parli allo specchio e dici: 'Però ci sono anch'io e devo essere rispettata'. È un percorso molto lento e lungo. Prima di capire quale sia la strada per riuscire ad uscire da quella spirale che ti porta sempre più giù, vivi tantissime emozioni che in qualche modo ti sgretolano, ti minano, ti opprimono. Io non voglio guardare indietro – ha concluso Adriana Volpe -, voglio guardare avanti e dire che la cosa più bella è quando raccogli le forze, capisci che tutto ciò che ti ha piegato non ti ha spezzato e che puoi in qualche modo cambiare il tuo destino e la tua vita".











