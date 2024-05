Giuseppe e Lina, chi sono i genitori di Adriana Volpe/ Nonni presenti con la nipotina Gisele

Chi sono Giuseppe e Lina, i genitori di Adriana Volpe

Adriana Volpe è da anni uno dei volti più amati dal pubblico italiano. Conduttrice di successo si è trasferita a Roma subito dopo la maturità scientifica per inseguire i suoi sogni professionali con il supporto dei genitori Giuseppe e Lina che, pur vivendo a Trento, hanno accettato la scelta della figlia che, con studio e tanto lavoro, è riuscita a diventare una conduttrice di successo. Nonostante, nel corso degli anni, la Volpe abbia rilasciato diverse interviste, dei genitori non si sa molto.

Dalle poche informazioni che circolano sul web si sa che papà Giuseppe era un maresciallo dei carabinieri e mamma Lina un’infermiera in rianimazione. I due si sono sposati nel 1973 e, dopo il matrimonio, hanno coronato il loro amore con la nascita di Adriana, la loro unica figlia che, poi, li ha resi nonni della piccola Gisele di cui sono perdutamente innamorati.

Adriana Volpe e il rapporto con i genitori

Adriana Volpe è stata rapita dal fascino del mondo dello spettacolo sin da quando era giovanissima nonostante i genitori desiderassero per lei un carriera diversa da quella che ha poi avuto. “Di sicuro non si aspettavano questo (riferendosi alla sua carriera televisiva, n.d.r.). Pensavano che avessi le caratteristiche per diventare un buon avvocato, o almeno era un loro sogno. Avendo fatto il liceo Scientifico pensavano che poi avrei intrapreso la carriera forense”, ha raccontato la conduttrice in una serie di interviste.

Durante l’esperienza vissuta nella casa del Grande Fratello Vip, poi, la Volpe ha raccontato qualcosa in più della mamma e del suo lavoro: “Mia mamma adesso è in pensione ma è sempre stata un’infermiera di rianimazione, di sala operatoria – ha svelato la conduttrice televisiva – Ricordo che aveva la reperibilità la notte. Lasciva il telefono acceso. E sentivo alle 4 di notte il telefono nel corridoio che squillava e mia madre che si alzava ed era velocissima nel prepararsi”.

