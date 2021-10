Adriana Volpe vs Patrizia Mirigliani/ “Pesante su Miriana Trevisan e Nicola Pisu”

Adriana Volpe commenta l’intervento di Patrizia Mirigliani…

Al Grande Fratello Vip 2021 deflagra la bomba lanciata da Patrizia Mirigliani e lo staff di Nicola Pisu tramite social. L’intervento della mamma del concorrente, secondo cui forse Miriana Trevisan sta prendendo in giro il figlio, non è piaciuto ad Adriana Volpe. «Questa intromissione della mamma di Nicola mi sembra molto pesante, anche perché si stanno comportando comunque benissimo. Tutto è iniziato in punta di piedi e mi sembra che lui stia facendo un corteggiamento delicato, lei sta prendendo tempo. Questa mi è sembrata un po’ pesante e mi dispiace perché io la stimo molto», ha spiegato l’opinionista del reality.

KEVIN, CHI È EX FIDANZATO SOLEIL SORGE MORTO PER OVERDOSE/ "Distrutto dalla droga…"

Adriana Volpe su Miriana Trevisan e Nicola Pisu…

Adriana Volpe aveva detto poco prima la sua anche sul flirt e le perplessità di Miriana Trevisan sulla frequentazione con Nicola Pisu: «Pesa per me la differenza di età, perché una donna si sente sbagliata quando sta con un uomo più giovane, è difficile superare questi retaggi». Sonia Bruganelli si è mostrata più comprensiva nei confronti di Patrizia Mirigliani: «Io capisco che Miriana si senta colpita, mi è piaciuto quando ha detto che da mamma può capire. Penso che l’obiettivo di Patrizia si vedere il figlio raggiungere la sua serenità. La mamma lo vede 24 ore su 24, anche chi è fuori vive una situazione diversa da come sarebbe nella realtà».

LEGGI ANCHE:

Patrizia Mirigliani, si inserisce tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan?/ I segnali aumentano ma...Miriana Trevisan/ Dai baci con Nicola Pisu alle voci sul fidanzato fuori dal GF VIP

© RIPRODUZIONE RISERVATA