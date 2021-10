Patrizia Mirigliani, si inserisce tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan?/ I segnali aumentano ma…

Il flirt tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu continua ad appassionare il pubblico del Grande Fratello Vip 2021. Dopo gli sguardi, gli abbracci e i sorrisi complici, tra la showgirl e Nicola è arrivato il primo bacio, salvo poi, un passo indietro da parte di Miriana che continua ad avere tanti dubbi. Un atteggiamento che ha scatenato diverse reazioni del web e non solo. Patrizia Mirigliani, la mamma di Nicola Pisu, sta lanciando dei messaggi al figlio. Il primo è arrivato da un aereo. Sulla casa del Grande Fratello Vip 2021, infatti, negli scorsi giorni, è sorvolato un aereo con il seguente messaggio: “Nichi sei il mio cuore, ti voglio bene. Mamma“.

Miriana Trevisan/ Dai baci con Nicola Pisu alle voci sul fidanzato fuori dal GF VIP

Un messaggio interpretato, inizialmente, come un tentativo di lanciare un messaggio al figlio Nicola in merito al suo avvicinamento a Miriana Trevisan. “È stato semplicemente un gesto premuroso e affettuoso di vicinanza di una madre verso il proprio figlio“, ha spiegato la Mirigliani come si legge sul Quotidiano del Sud.

Nicola Pisu/ I dubbi di Miriana Trevisan frenano il loro amore: "Mi spaventa..."

Patrizia Mirigliani, le prime dichiarazioni su Miriana Trevisan e Nicola Pisu

Patrizia Mirigliani non si sbilancia sul flirt tra il figlio Nicola Pisu e Miriana Trevisan. Felice dell’esperienza che sta vivendo il figlio nella casa del Grande Fratello Vip 2021, non ha aspettative nei confronti del legame che sta nascendo tra Miriana e Nicola. «È una cosa molto recente, per cui, non posso ancora commentare. Credo comunque che ci voglia del tempo per capire se tra Nicola e Miriana ci possano essere delle affinità o meno», ha detto Patrizia al Quotidiano del Sud.

Su Instagram, tuttavia, Patrizia Mirigliani ha pubblicato una foto del figlio con un messaggio che, a detta del web, sarebbe un modo per invitarlo a non abbassare la guardia con Miriana Trevisan. “N.F.P.I.G” è il messaggio in codice che significherebbe “non farti prendere in giro“. Sarà davvero un messaggio per Miriana Trevisan e Nicola Pisu?

Miriana Trevisan e Vito Fiusco sono fidanzati?/ Lui “storia d’amore appassionata ma…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Patrizia Mirigliani (@pmirigliani)





© RIPRODUZIONE RISERVATA