Nicola Pisu, Patrizia Mirigliani contro Miriana Trevisan?/ Lo staff “Una strega che…”

Il feeling tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu cresce, ma non convince Patrizia Mirigliani. Se i loro fan sognano, lo stesso non si può dire della patron di Miss Italia, nonché mamma del concorrente del Grande Fratello Vip 2021. Infatti, ha pubblicato sui social una foto del figlio nel reality, ma con un messaggio in codice: N.F.P.I.G. Che cosa vuol dire? Forse Patrizia Mirigliani spera che Alfonso Signorini trasmetta in puntata la foto per far arrivare il messaggio a destinazione. Il messaggio però per qualcuno è chiaro: «Non farti prendere in giro», è una delle ipotesi che corre sui social, come riportato da Gossipetvpisu. Un segnale, dunque, quello di Patrizia Mirigliani per il figlio che si è detto già innamorato di Miriana Trevisan.

Evidentemente il timore della madre è di veder soffrire il figlio per una donna che forse non è davvero interessata a lui. Ma a questo messaggio in codice se ne aggiunge un altro che è comparso invece sul profilo ufficiale di Nicola Pisu e il cui contenuto è molto chiaro. Si tratta infatti di un attacco diretto a Miriana Trevisan.

Nicola Pisu e il duro attacco dello staff a Miriana Trevisan

Chi gestisce l’account social di Nicola Pisu evidentemente non si fida per niente di Miriana Trevisan e lo ha espresso apertamente, senza giri di parole, con un duro attacco che potrebbe fare davvero discutere. «Situazione sentimentale attuale», scrive lo staff del ragazzo sopra un collage di foto molto particolare. Da una parte ci sono Nicola Pisu e Miriana Trevisan seduti vicino sul divano, accanto c’è l’immagine di Amelia, il personaggio immaginario della Disney che è noto per essere l’acerrima nemica di Paperone. Lo staff di Nicola Pisu vuole forse dipingere la showgirl proprio tramite la famosa papera?

«Miriana come la diabolica Amelia, la strega che ammalia. Salvati Nicola», il messaggio riportato da Gossipetv e di cui forse Alfonso Signorini discuterà al Grande Fratello Vip 2021 con i diretti interessati per informarli di ciò che sta accadendo fuori. Le persone vicine al figlio di Patrizia Mirigliani, a partire dalla stessa patron di Miss Italia, sembrano non approvare questo avvicinamento tra i due, che tra l’altro si sono lasciati andare anche a dei baci.



