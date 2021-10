Grande Fratello Vip 2021, 12a puntata/ Diretta, eliminata: sorpresa per Soleil. Carmen fuori?

Grande Fratello Vip 2021, diretta e anticipazioni puntata 22 ottobre

Venerdì 22 ottobre, in prima serata su canale 5, torna in onda il Grande Fratello Vip 2021 con la dodicesima puntata. Al centro del nuovo appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel ruolo di opinioniste ci sarà un’eliminazione importante. In nomination, infatti, ci sono Raffaella Fico condannata al televoto da Soleil Sorge, la preferita del pubblico nella scorsa puntata e Carmen Russo e Miriana Trevisan che sono state le donne più votate della casa.

Tre personaggi importanti per la sesta edizione del reality show tra cui questa sera ci sarà un’eliminata. Dai sondaggi, pare che a rischiare sarà una tra Carmen Russo e Raffaella Fico per le quali è previsto un testa a testa all’ultimo voto. Secondo i sondaggi, infatti, dovrebbe salvarsi senza alcun problema Miriana Trevisan che è già stata eletta la preferita del pubblico in una precedente puntata. Intanto dopo la crisi che sta vivendo Soleil all’interno della casa sarà dato il compito a sua mamma di rasserenarla e rilanciarla in questa esperienza dal Grande Fratello Vip

Nella casa del Grande Fratello Vip 2021 entreranno presto dei nuovi concorrenti. Secondo indiscrezioni confermate anche da Alessandro Rosica, noto sui social network come Investigatore Social, pare che nella casa di Cinecittà, come concorrenti, entreranno Alessandro Rossi, il fidanzato di Francesca Cipriani e Antonella Fiordelisi i cui nomi sono stati confermati anche da Deianira Marzano, ma quando sono previsti i presunti, nuovi ingressi?

Alessandro Rossi varcherà la porta rossa già questa sera durante la dodicesima puntata. La sua permanenza, tuttavia, nella casa di Cinecittà sarà a tempo determinato. Stando a quanto spifferato da Rosica, infatti, pare che il fidanzato di Francesca Cipriani resterà nella casa solo qualche settimana.

Una protagonista indiscussa della puntata sarà sicuramente Miriana Trevisan che, dopo un bacio con Nicola Pisu, ha fatto un passo indietro avendo ancora molti dubbi. Alfonso Signorini farà sicuramente il punto della situazione partendo da alcune indiscrezioni secondo le quali Miriana avrebbe lasciato un uomo ad attenderla fuori dalla casa.

Signorini, inoltre, potrebbe mettere Nicola Pisu di fronte all’opinione della madre Patrizia Mirigliani che, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto del figlio con scritto N.F.P.I.G., che starebbe per “Non Farti Prendere In Giro” aggiungendo nella didascalia la seguente frase: «Nell’acronimo un messaggio nascosto per mio figlio Nicola. Chi indovina di voi?». Signorini, dunque, farà recapitare a Nicola un messaggio di mamma Patrizia?

