Adriano Aragozzini sconvolge Domenica In/ Mara Venier: “Non ci voglio credere”

Adriano Aragozzini, giornalista, durante la diretta di Domenica In, in onda su Rai 1 con Mara Venier, ha sconvolto il salotto della trasmissione raccontando un particolare aneddoto sul festival di Sanremo del 1989 che diresse lui. Quell’anno il festival fu vinto Anna Oxa e da Fausto Leali, mentre il premio della critica venne assegnato a Mia Martini, detta anche Mimì. E proprio da questa grandissima artista è partito l’aneddoto di Aragozzini che ha sconvolto l’intero studio della trasmissione di Rai 1.

Il racconto sconvolgente di Adriano Aragozzini

Rispondendo a Mara Venier che gli ha chiesto cosa successe con Mimì nel festival di Sanremo del 1989, Adriano Aragozzini ricorda che fu lui a suggerirle la canzone “Almeno tu nell’universo”. “La scelta della canzone la portò la nostra amica Sandra Carraro, sentì la canzone e dissi che sarebbe stata una delle più belle del festival. C’era una commissione e credevo che all’unanimità venisse scelto, e così è successo”.

Ma quello del festival di Sanremo 1989 fu anche il primo anno in cui si tenne l’edizione Sanremo in The World, voluta e proposta proprio da Adriano Aragozzini. Ed è proprio parlando di quella particolare tournée che ricorda che “quell’anno organizzai Sanremo in the world e portai gli artisti del festiva in giro per il mondo, a Tokio, New York, in Canada, a San Paolo. Tutti si dovevano presentare all’aeroporto. Quando partimmo mancavano metà degli artisti perché nessuno voleva prendere l’aereo assieme”. Gli ospiti di Mara Venier, a questa rivelazione di Adriano Aragozzini hanno reagito in modo piuttosto duro: “un ammasso di cretini“, commenta Maurizio Vandelli. Ma, poi, Araggozzini racconta anche che “a New York arrivarono quasi tutti quelli che mancavano, perché erano stati diffidati dalle case discografiche, ma la cosa più triste fu che c’erano artisti napoletani che giravano con le giacche piene di corni, ferri di cavallo, una vergogna”. “Non posso credere che qualcuno abbia fatto questa cosa”, ha subito commentato Mara Venier, “adoro Napoli e i napoletani e non voglio crederci“.

