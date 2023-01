Mara Venier ironizza sul coming out di Federico Fashion Style?/ Commenta sui social…

Il presunto coming out di Federico Fashion Style

Secondo alcune indiscrezioni, nella puntata di Verissimo del 21 gennaio, Federico Fashion Style dovrebbe raccontarsi senza filtri ai microfoni di Silvia Toffanin dando vita ad un coming out pubblico. Indiscrezioni che dovrebbero essere confermate o smentite solo con la messa in onda della puntata stessa. In attesa della trasmissione della puntata, molti siti d’informazione hanno pubblicato articoli dedicati al presunto coming out di Federico Lauri, questo il vero nome dell’hair stylist.

La notizia, così, è diventata virale ed è stata commentata anche sui social dove Federico, dopo la fine del matrimonio con l’ex moglie Letizia Porcu, aveva annunciato l’intenzione di raccontare la propria verità. A commentare, così, i rumors sull’intervista rilasciata a Verissimo è stata anche Mara Venier che, tra le storie del proprio profilo Instagram ha pubblicato una foto lasciandosi andare ad un commento sulla vicenda.

Il commento di Mara Venier su Federico Fashion Style

Mara Venier non ha resistito e, su Instagram, ha commentato la notizia del presunto coming out di Federico Fashion Style. “Federico Fashion Style ha ammesso di essere gay a Verissimo” è la notizia riportata tra le sue ultime storie Instagram dalla conduttrice di Domenica In che ha poi aggiunto il seguene commento – “Non me lo aspettavo proprio”.

La Venier ha poi pubblicato anche una serie di emoticon di stupore taggando anche il profilo Instagrm dell’hair stylist che, nelle ultime settimane, è al centro del gossip per la fine del suo matrimonio con la madre della figlia Sophia Maelle.

