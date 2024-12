Adriano Buffon e Maria Stella Masocco sono i genitori di Gigi Buffon. Il papà del portierone, Adriano, è stato un campione di lancio del peso nella categoria juniores. Ha lavorato come insegnante ed è sempre stato un papà molto presente, come del resto mamma Maria Stella Masocco. Adriano ha seguito da vicino la crescita del suo ragazzo nel mondo del pallone, accompagnandolo in tutte le fasi della sua crescita. Parlando dei suoi genitori in una bella intervista rilasciata al Corriere della Sera, Gigi ricorda quando si lasciò tentare da “due lucignolo” comprando un diploma falso. Voleva compiacere i genitori, ovviamente ignari di tutto, a cui Gigi sentiva il bisogno di dimostrare qualcosa.

“Avevo il complesso di non essermi diplomato. Mi sentivo in colpa verso i miei genitori, volevo iscrivermi all’università. Stavo facendo un massaggio defatigante, e i due massaggiatori, due Lucignolo, mi dicono che ci pensano loro, che tutti i calciatori fanno così… Insomma, mi procurarono un diploma falso. Un’ingenuità incredibile. Che ho pagato”, sottolinea giustamente Gigi Buffon.

Gigi Buffon, il legame coi genitori e come nacque la simpatia per la Juventus

Parlando della sua infanzia, sempre nell’intervista al Corriere della Sera, ricorda quando i suoi genitori lo spedirono ad Udine dagli zii e come la squadra friulana ispirò in qualche modo la sua simpatia per la Juventus. “Loro erano bianconeri sfegatati, allora tifavo Juventus. Poi, come spesso capita, quando sei un ragazzino vieni rapito dai personaggi e così fui calamitato da Trapattoni e dal suo modo di proporsi”, ricorda ancora Gigi Buffon.

Insomma, Trapattoni fu uno dei suoi primi idoli, in grado di avvicinarlo emotivamente al calcio. “I suoi fischi, la sua esplosività che usciva dai canoni degli allenatori dell’epoca mi portarono a seguirlo in tutte le sue avventure”, le parole dell’ex portierone della Juventus e della nazionale di calcio azzurra.

