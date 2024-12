Gianluigi Buffon, chi è e carriera: dal Parma alla lunga storia con la Juventus

Gianluigi Buffon è tra i super ospiti della finale di Ballando con le stelle 2024, in onda questa sera su Rai 1. L’ex campione, originario di Carrara e classe 1978, ha vissuto importanti sfide in carriera e ha fatto del calcio la sua passione per la vita. A cominciare dalla prima esperienza tra le file del Parma nel 1991, con cui vinse svariati trofei come la Coppa UEFA, la Coppa Italia e la Supercoppa italiana; nei gialloblù militò fino al 2001, anno in cui venne acquistato dalla Juventus e diede una svolta significativa alla sua carriera.

La storia d’amore con il club bianconero è lunghissima e ricca di trofei: l’ultima apparizione risale al 2018, anno in cui lascia la squadra, e successivamente viene ingaggiato dal Paris Saint Germain. Dopo un breve ritorno alla Juventus nel 2019, nel 2021 lascia nuovamente i bianconeri e, compiendo una scelta romantica e nostalgica, si accasa al Parma, sua prima squadra, prima di dire ufficialmente addio al calcio giocato nel 2023.

Soffermandoci invece sull’uomo oltre il calciatore, Gianluigi Buffon nella sua sfera personale ha dovuto fare i conti con la depressione per un certo periodo della sua vita. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera lo scorso mese, l’ex portiere della Juventus ha raccontato: “Era la fine del 2003, il campionato era cominciato bene, poi cominciammo a perdere colpi e stimoli. Eravamo reduci da due scudetti di fila: dopo l’up, il down. Mi si spalancò davanti il vuoto. Cominciai a dormire male. Mi coricavo e mi prendeva l’ansia, pensando che non avrei chiuso occhio“.

L’ex calciatore ricordò anche di aver subito un attacco di panico prima di una partita: “Sentivo una pressione al petto, non riuscivo a respirare, pensai che non avrei mai voluto essere lì e non avrei mai potuto giocare la partita“. Rifiutò i farmaci e si affidò ad una psicoterapeuta la quale “mi diede un consiglio prezioso: coltivare altri interessi, non focalizzarmi del tutto sul calcio“. Fu così che Buffon scoprì la pittura, e fu un quadro particolare ad aiutarlo a guarire: “Andai alla Galleria d’arte moderna di Torino. C’era una mostra di Chagall. Presi l’audioguida. Davanti alla Passeggiata rimasi bloccato per un’ora. È un quadro semplice, raffigura Chagall con la moglie Bella mano nella mano; solo che lei vola. Il giorno dopo, tornai. La cassiera mi disse: guardi Buffon che è la stessa mostra di ieri. Risposi: grazie, lo so, ma voglio rivederla“.