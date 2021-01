Adriano Celentano, 83 anni oggi/ Gianni Morandi “sempre un grande riferimento per me”

Giornata speciale, oggi, per Adriano Celentano. Il Molleggiato della musica italiana ha spento oggi le sue 83 candeline in occasione di un compleanno da vivere in casa, con la moglie Claudia Mori, come aveva dichiarato di recente in collegamento a Domenica In. Adriano è nato a Milano proprio il 6 gennaio del 1938 ma purtroppo a causa dell’emergenza sanitaria mai terminata l’artista si è dovuto accontentare di una pioggia di auguri virtuali, come quelli dell’amica Mara Venier che su Instagram non poteva mancare all’appuntamento con gli auguri: “Buon compleanno Adriano”, ha scritto. Poche e semplici parole ma importanti in questo momento storico dove le distanze, purtroppo, hanno tolto la gioia di festeggiare una giornata di festa come quella del compleanno.

Tra gli altri, anche Gianni Morandi ha voluto rivolgere un messaggio di auguri all’amico e collega Adriano Celentano con un lungo post su Facebook. Morandi ha ripercorso i ricordi più belli: “Ci siamo conosciuti nel 1962, a Bellaria, in Romagna, tu eri con i ragazzi del Clan e dovevi fare uno spettacolo al ‘Pineta’ di Milano Marittima. Per me tu eri un vero idolo, avevo cominciato a cantare le tue canzoni a 13 anni, con l’orchestra Scaglioni di Bologna, ‘Il tuo bacio è come un rock’, ‘Il ribelle’, ‘Impazzivo per te’, ‘Non esiste l’amor'”, ha rammentato. Un incontro che provocò in Gianni una grande emozione. Dopo tanti anni da quel giorno, “sei sempre un grande riferimento per me, ho seguito tutto quello che hai fatto, ti ho ammirato come cantante, musicista, autore, regista, attore, un protagonista assoluto, sempre imprevedibile. È stata una gioia ogni volta che ci siamo incontrati e abbiamo anche lavorato insieme”.

ADRIANO CELENTANO, OGGI IL COMPLEANNO: LA DEDICA DELLA FIGLIA

La dedica più bella e sentita rivolta ad Adriano Celentano nel giorno del suo 83esimo compleanno è stata la figlia Rosita che su Instagram ha postato una bellissima foto del passato di lei e dei suoi fratelli da piccoli. Allo scatto la figlia del Molleggiato ha allegato una didascalia altrettanto importante e sentita: “Buon Compleanno papà! Ricordo come fosse ieri, quando rimanevo incantata a guardarti fare la barba”, ha esordito commentando la foto prima di dare il via ai suoi ringraziamenti al genitore: “Grazie papà! Per avermi portato su questo Pianeta, ora stanco e afflitto dall’avidità del genere (dis)umano. E sopratutto GRAZIE per avermi insegnato che c’è Dio in tutte le cose”, ha aggiunto. La figlia ha voluto riconoscere nel padre la grande empatia prima di rivolgergli i suoi più sinceri auguri. A farsi sentire nel giorno del suo compleanno anche il “figlioccio” Morgan che gli ha voluto dedicare una lunga lettera postata su Instagram: “È il mio padre putativo, sono il suo figliocco. Quindi caro Adriano detto “la volpe”, ti auguro il meglio. Che tu possa continuare con le tue rivoluzioni che sono state così utili per tutti. Da vero uomo politico, da profeta”, ha concluso.



