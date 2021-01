Adriano Celentano/ “Io e Claudia Mori faremo il vaccino, chiusi in casa da un anno”

Adriano Celentano ieri è intervenuto a sorpresa nel corso della prima puntata del nuovo anno di Domenica In, la trasmissione della prima rete Rai condotta da Mara Venier. L’occasione è stata rappresentata dal compleanno della grande attrice 86enne Giovanna Ralli. Al telefono, il Molleggiato non poteva non parlare dell’argomento del momento, ovvero il vaccino ricordando alla conduttrice anche come sia lui che sua moglie Claudia Mori hanno trascorso l’ultimo interminabile anno segnato dalla pandemia da Coronavirus.

“Io e Claudia siamo chiusi da praticamente un anno in casa e l’altro giorno ci hanno portato il pigiama a righe…”, ha dichiarato Adriano Celentano con la sua consueta ironia, alludendo alla tenuta tipica dei carcerati. La stessa Mara Venier ha ribadito come di fatto per molti mesi tutti gli italiani hanno vissuto come se si trovassero ai domiciliari.

ADRIANO CELENTANO E CLAUDIA MORI: ATTESA PER IL VACCINO

Mentre in studio era presente anche il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, al quale lo stesso Adriano Celentano ha rivolto i suoi saluti, l’argomento si è spostato anche sul tema vaccini. In merito il Molleggiato ha risposto alla domanda della conduttrice: “farete il vaccino?”. “Io non ho mai fatto il vaccino ma sono d’accordo di farlo ora”, ha replicato il cantante. Poi l’attenzione è tornata sul reale motivo per il quale era intervenuto telefonicamente a Domenica In, e Celentano si è speso in complimenti affettuosi nei confronti della Ralli: “Sono rimasto colpito dalla tua freschezza Giovanna e soprattutto dalla tua bellezza, hai sbagliato a dire l’età, hai detto di avere 35 anni in più”, ha commentato. Infine ha condiviso con il pubblico di Rai1 un momento di vita quotidiana con la moglie Claudia Mori: “Stavo mangiando una mela, e ho alzato lo sguardo sul televisore e ho detto a Claudia, ‘ma quella che non sarà mica Giovanna Ralli? Impossibile’. Così Claudia mi ha suggerito di chiamarvi e farti i complimenti in diretta. Sono davvero rimasto colpito dalla tua giovinezza”, ha aggiunto, facendo commuovere l’ospite di Mara Venier.



