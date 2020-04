Adriano Celentano/ Dalla paura per il Coronavirus al ritorno in tv con Rock Economy

Adriano Celentano non ha nascosto di avere paura del Coronavirus e dell’emergenza ancora in corso. Il cantautore però è anche sicuro che la paura stessa sia sintomo di coraggio. “Ad esempio quello di non uscire di casa. O di fare scelte appropriate da parte di chi ci comanda“, ha detto a Otto e Mezzo alcune settimane fa, “l’Italia si sta comportando bene, mi preoccupano di più gli altri Paesi“. Il molleggiato si è lasciato andare poi ad una considerazione: forse la paura è utile per prendere coscienza che bisogna rimanere a casa. Anche se potrebbe essere “Tutto una specie di avviso”. Il rocker ne ha la sensazione. Oggi, lunedì 13 aprile 2020, Canale 5 trasmetterà invece nella sua prima serata la replica di Rock Economy, uno dei live più di successo di Adriano Celentano. Un concerto evento realizzato otto anni fa all’Arena di Verona e che aveva sancito il ritorno sul palcoscenico del cantante. Sul piccolo schermo però verrà trasmessa una versione particolare, un mix delle due serate che lo hanno impegnato all’Arena e che lo stesso Celentano ha montato di suo pugno, aggiungendovi anche dei contenuti speciali. Non solo le sue hit più famose quindi, come Svalutation, Si è spento il sole, Pregherò, Il ragazzo della via Gluck e molte altre ancora. Anche tanti ospiti che si sono trovati a condividere il palco con il Molleggiato, come l’amico Adriano Celentano e l’economista Jean Paul Fitoussi.

Adriano Celentano, Rock Economy l’ultimo grande evento prima di Adrian

Rock Economy è stato l’ultimo grande evento di Adriano Celentano, prima che su Mediaset sbarcasse il suo chiacchieratissimo Adrian. La serie a fumetto purtroppo non ha reso giustizia al noto cantante, nonostante le presentazioni in pompa magna e le aspettative del pubblico italiano. Quel live all’Arena di Verona, realizzato nel 2012, ha restituito invece agli italiani uno dei volti più amati della musica nostrana. Adriano infatti aveva scelto proprio quella location per ritornare sul palco con un concerto evento, a distanza di tanti anni dall’ultima esibizione, avvenuta nel ’94. In occasione del debutto in tv, il live ha registrato numeri da capogiro: il 29,82% di share per la prima parte, il 30,87% per la seconda e il 34,49% per la terza. “Grazie Adriano, ieri sera con la tua musica mi hai emozionato“, ha commentato all’epoca Pier Silvio Berlusconi, come ricorda Il Giornale, “e con me hai emozionato tutta l’Italia. Con il tuo talento coinvolgente e la tua sincerità espressiva sei riuscito a toccare il cuore di milioni di persone e di tante diverse generazioni. Mai nessun concerto dal vivo in prima serata tv, nemmeno delle più grandi star internazionali, ha raggiunto questo livello di interesse e di ascolti”. Un successo che tra l’altro si è ripetuto anche negli anni successivi, quando Mediaset ha deciso di mandare in onda uno speciale raccogliendo i monologhi fatti con Gianni Morandi, estratti di esibizioni del passato e qualche sguardo al dietro le quinte.



