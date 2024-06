Adriano Celentano e Claudia Mori, genitori Rosita Celentano/ “In famiglia, ruoli ben definiti”

Chi è Claudia Mori?

Rosita Celentano, domenica 9 giugno sarà ospite a “Verissimo-Le Storie” insieme alla cugina Alessandra; durante la trasmissione Rosita parlerà anche delle persone più importanti della sua vita i suoi genitori: la madre Claudia Mori e il padre Adriano Celentano. Claudia Mori, classe 1944, è una donna bellissima, capelli scuri e occhi verdi, gli stessi che negli anni ‘60 hanno affascinato i grandi registi del cinema italiano, tanto da permetterle di diventare una grande attrice.

Claudia Mori ha preso parte alla nota commedia “Cerasella” e poi ai film “Rocco e i suoi fratelli” e “Uno strano tipo”. Proprio sul set di quest’ultimo film, nel 1963, Claudia conobbe Adriano Celentano, a quel tempo già cantante affermato a livello internazionale e fidanzato con Milena Cantù. Il loro amore fu inizialmente fonte di scandalo, il cantante lasciò Milena per Claudia e nel 1964 si sposarono in segreto di notte chiesetta di San Francesco a Grosseto. Dal loro amore nacquero tre figli: Rosita (nata nel 1965), Giacomo (nato nel 1966) e Rosalinda (nata nel 1968). Dopo aver incontrato il cantante, Claudia Mori ha cambiato anche la sua carriera, diventando la cantante di alcuni grandi successi tra cui: “Non succederà più”, “La coppia più bella del mondo”, “Chi non lavora non fa l’amore”.

I genitori Claudia Mori e Adriano Celentano: la storia d’amore e le dichiarazioni della figlia Rosita

Adriano Celentano, classe 1938, non ha bisogno di presentazioni, anche lui vanta una carriera nel mondo del cinema coronata da David di Donatello e Nastri d’argento ma la sua fama si deve soprattutto alla musica, più di 150 milioni di dischi venduti in 60 anni di carriera e brani che ancora oggi vengono ascoltati da tutte le generazioni: “Azzurro”, “Il ragazzo della via Gluck”, “L’emozione non ha voce” e altri.

La moglie Claudia Mori nel suo libro libro “Due guerrieri innamorati” domanda al marito: “Ma dimmi, Adriano, quando ci siamo incontrati per la prima volta, folgorati dalla bellezza di entrambi, stravagante, misteriosa, fuori dalla norma in ogni nostro gesto o silenzio, potevamo immaginare tutto quello che stiamo vivendo da più di 50 anni?”. Rosita Celentano parlando a Verissimo dell’amore indissolubile dei suoi genitori, Claudia Mori e Adriano Celentano, ha detto: “Loro mi hanno insegnato tanto, sono stati fondamentali. Nonostante abbiano la loro età, nella mia famiglia i ruoli sono ancora ben definiti. Essere una figli d’arte non è facile ma loro ci hanno sempre tutelati. Mio padre era un esempio e mi dava consigli, mia madre, la classica mamma protettiva, cucinava cibo sano e ci ha fatto vivere un’infanzia spensierata”.

