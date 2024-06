Jasmine, chi é la figlia di Raimondo Todaro e Francesca Tocca/ “Nostra figlia ha creduto in noi…”

Atteso tra gli ospiti nel salottino di Verissimo, Raimondo Todaro torna a raccontarsi in toto come persona e artista, dopo lo storico ricongiungimento con la moglie Francesca Tocca, mamma della loro primogenita Jasmine.

Raimondo Todaro e la reunion con Francesca Tocca: il vissuto dei vip di Amici con Jasmine

Proprio a Verissimo, i due volti veterani di Amici di Maria De Filippi, nei ruoli di insegnante di danza e professionista nel corpo di ballo, facevano sapere come fosse rinato il loro amore anche grazie alla primogenita figlia Jasmine. La figlia ha fatto da collante tra il marito e la moglie vip, tanto che per il maestro di latin ospite a Verissimo ora non urgerebbe il bisogno di avere un secondo figlio nel rapporto matrimoniale: “Un cagnolino, al massimo. Ho desiderato talmente tanto Jasmine, che aspetto di avere lo stesso desiderio per un altro figlio. Quando me lo sentirò, mi piacerebbe, ma ora non è il momento”, faceva sapere in una precedente intervista a Verissimo, l’ospite nella puntata del 2 giugno 2024 Raimondo Todaro.

Jasmine é il collante tra i genitori vip di Amici

Il matrimonio che all’apparenza sembrava felice per il marito e la moglie storici volti vip di Amici sembrava andare senza intoppi, quando ha subito una battuta d’arresto: ”Andava tutto bene fin quando tante piccole cose hanno iniziato a far cambiare il nostro rapporto. Non ci parlavamo più”, gli faceva eco Francesca Tocca. “Ci siamo tanto amati, non potevamo prenderci in giro. Abbiamo deciso di separarci – prosegue rimarcando Raimondo Todaro – Io sapevo di amarla, ma era l’unica soluzione. Siamo stati due anni separati”.

La forte rottura tra i due veniva vissuta dai diretti interessati sotto lo stesso tetto della casa familiare e insieme a Jasmine che chiaramente si palesava sofferente per la separazione di fatto tra i genitori, fino a rivelarsi il collante per la reunion tanto sperata tra i coniugi vip uscenti e forse riconfermati di Amici 2024 all’edizione di Amici 24: “Nostra figlia ha creduto in noi”, fanno sapere all’unisono Francesca Tocca e Raimondo Todaro.











