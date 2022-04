“Adriano Celentano è morto”/ Fake news (di nuovo): titolo inganna utenti, ira social

Adriano Celentano tra i trend di ricerca oggi, ma non per una sua apparizione televisiva o un nuovo progetto musicale. Purtroppo, è stato suo malgrado coinvolto in una fake news. Alcuni siti, infatti, hanno riportato che è morto oggi, usando peraltro titoli a dir poco discutibili. Parlare di bufala, però, sarebbe riduttivo, perché la vicenda è ben diversa da quanto accaduto nel 2015. Lo evidenzia Bufale.net, spiegando che qualche sito ha pensato di provare a fare incetta di click per qualche ora ingannando i lettori e i fan di Adriano Celentano, puntando sul solito dico-non dico per poi difendersi dai comprensibili attacchi che arrivano in Rete.

Alessandra Celentano e Adriano Celentano sono parenti?/ La prof di Amici: "è mio zio"

Il riferimento è a questa espressione: “Adriano Celentano non ce l’ha fatta“. Come se non bastasse, è stata allegata una foto in anteprima con la scritta “non lo vedremo più“. Il click è servito, ma non solo. In rete si è diffusa poi la notizia che Adriano Celentano è morto. Ma fortunatamente non è così. La notizia era legata alla decisione del Molleggiato di lasciare i social.

Sing Sing/ Su Rete 4 il film con Adriano Celentano e Enrico Montesano

UN’ALTRA FAKE NEWS SU ADRIANO CELENTANO…

Non ci resta allora che sperare che l’ennesima fake news sulla morte di Adriano Celentano gli porti ancor più fortuna. Dunque, anche stavolta è bastato un titolo che ha giocato con le parole per scatenare una falsa notizia diventata trend, con migliaia di utenti pronti a compulsare i motori di ricerca per verificarla. Abituati a “scrollare” le notizie dal proprio smartphone, ci si dimentica di soffermarsi su di esse. Ma così si può finire comunque nella trappola. Chi si è fermato al titolo, infatti, ha erroneamente creduto alla possibile dipartita dell’artista.

Sing Sing/ Su Rete 4 il film con Enrico Montesano e Adriano Celentano

Chi ha cliccato sulla notizia è caduto nella trappola per il suo click, ma d’altra parte si è subito reso conto che in realtà quanto accaduto non era fortunatamente quel che sembrava. Alla fin fine, i responsabili di queste fake news possono cavarsela affermando di non aver mai detto esplicitamente che Adriano Celentano è morto. Ma così non si fermerà il circolo vizioso delle bufale… Resta l’ira degli utenti, che scorre via social, e probabilmente pure quella di Celentano.











© RIPRODUZIONE RISERVATA