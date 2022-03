Alessandra Celentano e Adriano Celentano sono parenti?/ La prof di Amici: “è mio zio”

Che legame di parentela c’è tra Alessandra Celentano e il grandissimo Adriano Celentano? Non è assolutamente una casualità che la più temuta maestra di ballo del piccolo schermo porti il cognome del Molleggiato. La prof di Amici di Maria De Filippi, infatti, è legata da un legame di parentela al grande interprete della musica italiana e showman d’altri tempi. Si, proprio così: Alessandra Celentano e Adriano Celentano sono parenti. I due si conoscono eccome, visto che sono zio e nipote. Un rapporto di parentela che ha sempre incuriosito il pubblico di Canale 5 (e non solo) visto che sui social non è possibile trovare alcuna foto che ritrae l’artista di Azzurro con la maestra di ballo del reality show di Canale 5.

Nello specifico Alessandra Celentano è la figlia del fratello di Adriano Celentano. E’ di conseguenza una nipote di primo grado che sicuramente da ragazzina avrà conosciuto lo zio, amatissimo dal grande pubblico. Tra i due i rapporti sono ancora oggi molto buoni.

Alessandra Celentano e Adriano Celentano sono parenti?

Svelato l’arcano: Alessandra Celentano e Adriano Celentano sono parenti. Il Molleggiato, cantante di successo e presentatore tra i più amati di sempre, è lo zio della prof di ballo del talent show Amici di Maria De Filippi. Nonostante i mille impegni della famiglia Celentano, i due sono rimasti sempre in contatto e ancora oggi hanno dei buonissimi rapporti anche se vivono il loro rapporto in maniera del tutto discreta e riservata. Sui social, infatti, non è possibile trovare nessuna foto che li ritrae insieme, mentre Alessandra spesso si mostra in compagnia della cugina Rosita Celentano con cui ha un rapporto davvero speciale.

Che dire un bellissimo rapporto per la maestra di ballo di Amici che può solo “vantarsi” di dire a gran voce “mio zio è Adriano Celentano”! Un vanto che non è assolutamente per tutti!

