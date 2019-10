Adriano Panzironi, affitti in nero prima di Life 120?/ Video Le Iene: “Nuove furbate”

Adriano Panzironi torna in tv, ma non per promuovere la sua dieta “Life 120”, il metodo con cui promette di guarire da ogni male e far vivere fino a 120 anni. Il “guru” è finito nuovamente nel mirino de “Le Iene”, infatti il programma ha realizzato un nuovo servizio. A firmarlo è l’inviato Andrea Agresti, che in un certo senso risponde così anche a quanto dichiarato da Adriano Panzironi nel salotto di Barbara D’Urso. «Sembra che non abbiano più niente da dire», disse dopo che la conduttrice mostrò uno dei vari servizi realizzati su di lui dalla trasmissione. E invece qualcosa da dire ce l’ha, come si evincerà dal filmato che andrà in onda nella puntata di stasera. A quanto pare sono tante le cose che “Le Iene” ha da dire. A partire dal passato di Adriano Panzironi. Cosa faceva prima di diventare il “guru” con le sue pillole Life 120? Si parla anche di presunti affitti in nero all’inizio della sua “scalata”. C’è una fonte che ha parlato ad Andrea Agresti di un passato da immobiliarista di Adriano Panzironi.

LE IENE SU ADRIANO PANZIRONI: AFFITTI IN NERO PRIMA DI LIFE 120?

Le ombre su Adriano Panzironi non riguardano solo la dieta “Life 120” e gli integratori che vende, ma anche il suo passato. Lo rivela “Le Iene”, che parla di aspetti poco chiari riguardo la precedente attività di immobiliarista. L’inviato Andrea Agresti si è allora presentato da Adriano Panzironi per chiedere di fare chiarezza sui nuovi aspetti che sono emersi di recente. Ad esempio, gli chiedono dei presunti affitti in nero che avrebbe preso da alcuni appartamenti ad Anzio. «È vero che lei ha comprato delle case all’asta con un mutuo e questo mutuo non l’ha mai pagato?», gli chiede la Iena, come si evince dal video di anticipazione del servizio che andrà in onda oggi, domenica 27 ottobre 2019. «Nel frattempo però aveva le persone dentro, dalle quali prendeva gli affitti in nero. Questo corrisponde a verità?», incalza poi Andrea Agresti. «Si faceva pagare in contanti, 500-600 euro». Ma lui ignora le domande e si limita a chiedere: «Non si vergogna di fare questo lavoro?», e poi via in ascensore.





