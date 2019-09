Adriano Panzironi, dieta Life 120/ Burioni: “non è tollerabile” (Non è la d’Urso)

Adriano Panzironi, l’ideatore della dieta Life 120 torna protagonista nella nuova puntata di Live – Non è la D’Urso, il talk show condotto da Barbara D’Urso la domenica sera su Canale 5. Il giornalista pubblicista è pronto a discutere ancora una volta della sua dieta “Life 120” racconta nel libro “Vivere 120 anni” da diverse tempo oggetto di critiche e polemiche da parte dell’Ordine dei Medici in primis, ma anche di Federconsumatori e nelle ultime ore anche da Roberto Burioni, medico e professore di microbiologia e virologia. Dopo la denuncia di abuso della professione medica indirizzata dall’Ordine dei Medici a Panzironi, i problemi non sembrano essere terminati visto che ora a finire nella polemica è anche Canale 5 che dà spazio a questa dieta nei programmi di Barbara D’Urso.

Adriano Panzironi e la dieta Life 120

Adriano Panzironi si fa portavoce ed ideatore di Life 120, una dieta iperproteica coadiuvata dall’utilizzo di integratori che consentirebbe non solo di vivere 120 anni, ma anche di combattere il cancro, l’Alzheimer, il diabete, la psoriasi e il morbo di Chron. A credere nella dieta di Panzironi al momento ci sono 500 pazienti che lui chiama “angeli” o “adepti” che hanno deciso di seguire il suo programma alimentare. La scorsa settimana a Live – Non è la D’Urso, il giornalista pubblicista ha detto: “sono persone consapevoli che hanno deciso di seguire un’alimentazione corretta”. Parlando dei suoi “angeli” ha chiesto rispetto: “portiamo rispetto a queste persone che hanno cambiato stile di vita con Life120”. Ma cosa si nasconde dietro i suoi fantomatici integratori? Stando a quanto rivelato dalla stesso Panzironi si tratterebbe di integratori composti per lo più da spezie e grazie che aiuterebbero il paziente a guarire da diverse malattia. La dieta Life 120 costa solo 300 euro per l’acquisto di alcune pillole e libri da seguire alla lettere per un fatturato di circa 1 milione di euro.

Roberto Burioni contro Canale 5 e Adriano Panzironi

Le parole di Adriano Panzironi a Live – Non è la D’Urso hanno innescato nuovamente la polemica. Federconsumatori ha immediatamente denunciato la cosa: “da dicembre 2017 seguiamo con attenzione questa vicenda, che consideriamo un gravissimo inganno a danno dei cittadini. È irresponsabile e criminale affermare che si possa guarire da fibromi, diabete e altre malattie solo seguendo un programma alimentare: chi lo sostiene mette in pericolo la salute e la vita di chi si affida al suo metodo”. Non solo anche Roberto Burioni, medico, accademico e divulgatore scientifico, sui social si è espresso contro Panzironi, ma anche contro Canale 5: “Dobbiamo protestare. Impegniamo il nostro tempo per informare correttamente le persone su temi medici, fatichiamo per combattere le bugie mortali e poi un canale nazionale dà spazio a Panzironi. Non è tollerabile”. Chissà se Barbara D’Urso deciderà di rispondere alle accuse!



© RIPRODUZIONE RISERVATA