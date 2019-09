Adriano Panzironi, dieta Life 120/ Ci sono fondamenti scientifici a suo supporto? (Non è la d’Urso)

DIETA LIFE 120, ADRIANO PANZIRONI PRONTO A FAR SCATENARE LA POLEMICA

C’è chi ne parla bene e chi malissimo, ma Adriano Panzironi è sicuro del suo metodo ed è pronto per far parlare i suoi “Angeli”. Ovvero tutti coloro che hanno seguito la sua dieta per vivere fino a 120 anni, il tanto chiacchierato Metodo Panzironi, ottenendo tante soddisfazioni. Eppure le polemiche sono state fin troppe nei confronti del giornalista, che per pubblicizzare i suoi prodotti in tv arriverebbe anche ad allontanarsi da alcune importanti regole scientifiche e mediche. Gli spettatori avranno modo di assistere a un nuovo intervento di Adriano Panzironi grazie alla puntata di Live – Non è la d’Urso di oggi, domenica 22 settembre 2019. Non è la prima volta che il giornalista si presenta nel salotto di Barbara d’Urso, visto che nei giorni scorsi Pomeriggio 5 ha acceso le luci sulla dieta del creatore di Life 120.

ADRIANO PANZIRONI, IL PUBBLICO DIVISO SULL’EFFICACIA DELLA DIETA LIFE 120

“Cari amici, credo sia importante dimostrare alla redazione quante persone sono guarite con il Life 120”, scrive in uno degli ultimi post su Facebook, parlando proprio di quanto avvenuto nello studio di Canale 5. Nonostante le accuse ricevute, scopriamo dai commenti sulla sua pagina ufficiale che qualcuno però ha scelto di fidarsi di Panzironi e gli ha chiesto un aiuto per dimagrire, sottolineando di essere affetto da Morbo di Chron da quasi 40 anni. Adriano Panzironi sì o no? Il pubblico si divide di fronte al sedicente guru del regime alimentare Life 120, che assicurerebbe lunga vita e un forte miglioramento della salute. Anche in presenza di malattie che la medicina considera inguaribili o difficilmente trattabili. Ci sono dei fondamenti scientifici per confermare quanto afferma con forza il giornalista? Panzironi infatti non ha nessun titolo accademico ed è finito spesso nel ciclone delle polemiche anche per attacchi da parte di alcuni medici, proprio per via dell’assenza di studi canonici all’interno della sua carriera.

ADRIANO PANZIRONI, LE TESI DEL SUO LIBRO

Eppure nel suo Life 120 – Le ricerche, Adriano Panzironi sottolinea di avere le prove che le sue teorie e lo stile di vita da lui proposto siano più che validi. Il libro è pubblicato con la Welcome Time Elevator e si propone in particolare di approfondire quanto enunciato nel primo tomo, ovvero Vivere 120 anni – Le verità che nessuno vuole raccontarti. Con i suoi 94 capitoli e diversi articoli scientifici, si tratta di una raccolta e traduzione di diversi studi fatti in tutto il mondo. Una ricerca accademica seria, sottolinea Wired, ma che presenta diversi difetti per fonti e dettagli, nonché il sospetto che si sia voluto raccogliere solo quanto fosse in linea con la tesi di Panzironi. Senza considerare la presunta volontà di omettere alcune parti importanti del testo originale, come l’avvertenza dei ricercatori citati che si tratta di uno studio preliminare, ancora da confermare oppure che ha prodotto un risultato controverso.



