Adriano Panzironi, dieta Life 120: è polemica/ Caos Pomeriggio 5 “guarita da fibroma”

Si ritorna a parlare della discussa dieta di Adriano Panzironi, il giornalista e autore di Life 120, il regime alimentare che, se seguito alla lettera promette di far perdere chili ma soprattutto di guarire determinate malattie e far vivere almeno fino a 120 anni. Da alcune puntate la trasmissione Pomeriggio 5 si sta occupando di Panzironi pur non avendolo mai avuto in studio. Nell’appuntamento dello scorso giovedì, però, ad intervenire nel salotto pomeridiano di Barbara d’Urso sono state alcune persone seguaci della dieta Life 120 e che hanno asserito di essere guarite da malattie importanti, tra cui un fibroma. Ovviamente non sono mancate le polemiche in studio e in particolare Alessandro Cecchi Paone, in collegamento con la trasmissione, ha preso le distanze da tali dichiarazioni accendendo le polemiche. Barbara d’Urso continuerà anche oggi ad indagare sul funzionamento della famigerata dieta di Panzironi che promette non solo una vita longeva ma anche l’assenza di problemi di salute più o meno importanti.

ADRIANO PANZIRONI, DIETA LIFE 120: “GUARISCE DA FIBROMA”

Nel precedente appuntamento di Pomeriggio 5, ancora una vota Barbara d’Urso ha posto l’accento sul funzionamento della dieta Life 120 realizzata da Adriano Panzironi. Non un medico né un farmacista come nel caso di Lemme, anche lui intervenuto in studio chiedendo un confronto ed accusando Panzironi di aver copiato da lui e dalle sue teorie già note da oltre dieci anni, contestando tuttavia il suo metodo specifico che non prevede il consumo di carboidrati. Un vero e proprio stile di vita che, secondo una delle donne testimoni in studio, Rossandra, l’avrebbe guarita da un fibroma. “E’ passibile di denuncia se dice delle cose del genere”, l’aveva interrotta Cecchi Paone. Il giornalista e conduttore aveva attaccato l’ospite tuonando: “Adriano Panzironi non ha curato nulla. Per quanto riguarda il fibroma, si vergogni: sta dando speranza a delle persone che soffrono”.

