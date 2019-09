Adriano Panzironi, dieta Life 120/ “I miei angeli persone consapevoli” (Pomeriggio 5)

A distanza di alcuni giorni dalla sua partecipazione alla trasmissione Live Non è la d’Urso, Adriano Panzironi e la sua dieta Life 120 continuano a fare discutere. Si tornerà a parlare del giornalista e del suo sistema di diete miracolose anche nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi. Con le sue pillole ed i suoi integratori Panzironi promette di trovare rimedio a mali spesso incurabili ma soprattutto di far vivere almeno fino a 120 anni. Eppure lui non è né un medico né un farmacista ma solo un giornalista pubblicista sospeso dall’albo dei giornalisti. Subito dopo il suo ritorno in tv, Roberto Burioni, medico, accademico e divulgatore scientifico, il quale su Twitter aveva tuonato: “Dobbiamo protestare. Impegniamo il nostro tempo per informare correttamente le persone su temi medici, fatichiamo per combattere le bugie mortali e poi un canale nazionale dà spazio a Panzironi. Non è tollerabile”. Barbara d’Urso replicherà alle critiche dell’esperto?

ADRIANO PANZIRONI, DIETA LIFE 120: NESSUNA PAURA DELLE CRITICHE

Come ribadito da Le Iene, il nome Life 120 sembra essere quello di un partito politico ma in realtà si riferisce alla dieta seguita da migliaia di seguaci in tutta Italia. Al momento si stimano circa 500 mila “angeli”, come vengono chiamati i suoi ‘adepti’ che restano fedeli al suo programma alimentare. “Sono persone consapevoli che hanno deciso di seguire un’alimentazione corretta”, ha spiegato Panzironi. “Portiamo rispetto a queste persone che hanno cambiato stile di vita con Life120”, ha proseguito. I suoi integratori sono un mix di spezie e grazie alla sua dieta sarebbe possibile guarire da malattie come il diabete, il morbo di Crohn e perfino l’Alzheimer. Il tutto al costo di 300 euro al mese tra pillole e libri per un guadagno mensile per la sua azienda di almeno un milione di euro. Anche se a Live ha prontamente smentito: “Io non guadagno nulla dalle pilloline”. Nonostante le accuse e le critiche, Panzironi non sembra preoccuparsene: “È un onore essere attaccati quando si è nel giusto”, aveva riferito nel corso della convention di fine giugno.

