Adriano Panzironi, dieta Life 120/ Ordine dei medici vs guru: “Gioca con la salute”

Centinaia di migliaia di persone vanno ai suoi congressi e seguono le sue direttive, ma è caos su Adriano Panzironi: il guru delle diete è al centro del dibattito sul particolare programma alimentare che propone ai suoi pazienti, promettendo con i suoi integratori di arrivare magri e sani fino a 120 anni. Da qui il nome della dieta, Life 120. Un argomento delicato, al centro della puntata odierna di Pomeriggio 5: Barbara D’Urso ha annunciato particolari importanti, a partire dalla «testimonianza di due persone, con una signora che dice di aver perso 36 chili e di essere guarita da un fibroma, dal diabete 2 e altro». Chi è pro e chi è contro? Davvero la sua dieta permette di arrivare a 120 anni senza problemi e, soprattutto, senza effetti per la salute del paziente? Ed è anche in programma un confronto sale e pepe con Alberico Lemme…

ADRIANO PANZIRONI, DIETA LIFE 120: DIBATTITO A POMERIGGIO 5

Le promesse di Adriano Panzironi e i suoi integratori alimentari sono da tempo finiti nel mirino dell’Ordine dei Medici, recentemente sceso in campo contro la grande convention organizzata a Roma, “Life120Day”: oltre al dibattito tv e alle inchieste giornalistiche, anche gli esperti hanno deciso di accendere i riflettori sul guru delle diete. Come evidenziato da Il Fatto Alimentare, il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e e degli odontoiatri Filippo Anelli ha affermato: «Non si può giocare con la salute delle persone, specie se questo porta ad abbandonare le terapie per seguire un’illusione». Ricordiamo che qualche tempo fa Antitrust ha sanzionato Agcom per il programma Il cerca salute, in onda su decine di emittenti locali: oltre ad aver pubblicizzato il suo regime alimentare e i suoi integratori, Panzironi ha portato sul piccolo schermo testimonianze di guarigioni miracolose. Insomma, si profila grande dibattito oggi a Pomeriggio 5…

