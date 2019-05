ALBERICO LEMME/ Francesca Barra: “Non è un genio” (Tv Talk)

Alberico Lemme dopo l’esperienza al Grande Fratello 16 è pronto ad approdare negli studi di Tv Talk, lo show magazine sul mondo della televisione condotto da Massimo Bernardini con Cinzia Bancone, Silvia Motta e Sebastiano Pucciarelli. Per l’occasione il Dottor Lemme sarà al centro di un dibattito che verterà su diversi temi: il successo in tv, la fama di personaggio televisivo fino alle immancabili liti che hanno infiammato i salotti di Barbara D’Urso. Il Dottor Lemme, infatti, fuori e dentro la casa del GF 16 continua a far discutere per le sue uscite ed affermazione. Non ultima quella lanciata all’interno della casa del GF dove si è scontrato praticamente con tutti i coinquilini. A cominciare da Valentina Vignali con cui c’è stato un durissimo scontro.

Alberico Lemme, liti al Grande Fratello 16

Nella casa del Grande Fratello 16 l’ingresso di Alberico Lemme non è passato inosservato. Il Dottor Lemme, infatti, sin dall’inizio ha suscitato tensioni e polemiche che sono letteralmente scoppiate quando si è lasciato scappare la frase infelice che non gli importerebbe nulla se un giorno i suoi figli morissero. Parole forti che, hanno spinto non solo l’intervento della produzione del GF 16, ma che hanno letteralmente fatto adirare alcuni coinquilini della casa. In primis è stata Valentina Vignali che, senza girarci troppo intorno, ha detto di essere schifata dalle sue parole. Anche Daniele Dal Moro non ha dimostrato grande simpatia e interesse per il farmacista considerando cosa detto nella casa: “Potremmo seviziarlo e lasciarlo lì? Me se tipo lo leghiamo e lo sediamo? Cosa può fare? Non gli facciamo male”. In ordine di tempo Lemme si è espresso in maniera violenta anche contro la professoressa Ambra Lombardo definita la “Professoressa del pise***”. Le parole di Lemme però hanno ferito la ragazza, che è scappata piangendo in camera. Allora la Vignali si è avvicinata all’uomo chiedendo: “che hai detto ad Ambra? Mi dici cosa gli hai detto? Perché gli hai dato quel soprannome? Cosa vuol dire? Voglio una spiegazione: che cos’è la professoressa del pisel*o? Questa ragazza sta piangendo, ma ti rendi conto delle cose che fai? Tu sei maligno, sei la reincarnazione di qualcosa di maligno. Tu fai male alla gente”.

Alberico Lemme, la lite con Francesca Barra

I litigi di Lemme però sono proseguiti anche una volta uscito dalla casa. Non dimentichiamo che il Dottor Lemme negli studi di Domenica Live e Pomeriggio 5 si è scontrato più volte con ospiti ed opinionisti parlando della sua dieta ed usando parole infelici come “cicciona” per le persone sovrappeso. Una volta uscito dalla casa, Lemme è stato ospite del momento uno contro tutti a Live – Non è la D’Urso dove è andata in scena l’ennesima lite. Questa volta la vittima è la giornalista Francesca Barra accusata di avere le gambe grosse. La giornalista con la solita classe ed eleganze che la contraddistingue ha cercato di replicare alle parole del farmacista, ma ad un certo punto ha deciso di lasciare lo studio scusandosi con la padrona di casa e rivelando di essere incita. La Barra ha poi commentato così quanto successo in studio: “Sono una donna istintiva e con un profondo senso della giustizia. Per prima cosa non potevo permettere che una persona con il privilegio di parlare in tv dicesse che se morisse un suo figlio non soffrirebbe. Non può farlo per tutte le persone che hanno perso un figlio e soffriranno per sempre senza fine pena. Non si può pensare di essere onnipotenti solo perché si ha un microfono, esistono anche delle responsabilità”.



