Zorzi e Stefania Orlando abbandonano il Grande Fratello Vip?/ Il marito di lei…

Il Grande Fratello Vip, nella puntata di lunedì 25 gennaio, potrebbe perdere due protagonisti indiscussi come Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. I due gieffini, dopo aver saputo del nuovo prolungamento del reality, cominciano ad accusare i segni di stanchezza. Nelle scorse ore, attraverso le parole pronunciate da entrambi e da Rosalinda Cannavò, gli utenti del web avrebbero captato la volontà di Zorzi e di Stefania Orlando di abbandonare la casa luunedì sera durante la diretta con Alfonso Signorini. A confermare le impressioni dei fans del reality sarebbero due video che stanno circolando sul web. Nel primo, Rosalinda chiede a Stefania se sia a conoscenza della volontà di Tommaso di abbandonare il reality. La Orlando conferma aggiungendo di essere nelle stesse condizioni dell’amico.

Nel secondo video, invece, Stefania e Tommaso discutono in cucina della situazione. “Vogliamo andare a parlare?”, chiede la Orlando e Tommaso risponde – “Ma tu ci vuoi ancora parlare?”. Secondo i fans, i gieffini, in quel momento, potrebbero aver fatto riferimento agli autori.

La regia censura, ma Rosalinda fa capire che Tommaso ha deciso di andare via lunedì.#tzvip pic.twitter.com/GSyVJQIwLq — A (@mynamesaurora) January 22, 2021

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando verso l’abbandono del Grande Fratello Vip? Simone Gianlorenzi: “Non so niente”

Sin dal primo giorno di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando hanno creato numerose dinamiche animando tantissime situazioni. L’ipotesi di non vederli più in casa per l’ultima parte del reality ha scosso i fans che, attraverso i social, hanno chiesto informazioni al marito di Stefania. Simone Gianlorenzi che ha avuto la possibilità di sentire telefonicamente la moglie dopo il nuovo prolungamento, tuttavia, ha spiegato di non sapere assolutamente niente della presunta idea di abbandonare di Stefania e Tommaso. “Ciao ragazzi! Non so assolutamente nulla di quello che succederà lunedì: mi dispiace! Io sto a casa come voi e vedo e sento quello che vedete voi. Al telefono l’ho tranquillizzata e resa consapevole del vostro amore e sostegno, sta a loro decidere e io sarò con loro sempre”, ha cinguettato Simone.

Ciao raga! Non so assolutamente nulla di quello che succederà lunedì:mi dispiace! Io sto a casa come voi e vedo e sento quello che vedete voi. Al tel l’ho tranquillizzata e resa consapevole del vostro amore e sostegno, sta a loro decidere e io sarò con loro sempre #tzvip #sovip — Simone Gianlorenzi (@SimoGianlorenzi) January 22, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA