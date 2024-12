Un’esistenza ricca di successi e non solamente per Luciano Pavarotti, che nel corso della sua vita ha avuto una passione sfrenata non solamente per la musica, ma anche per le belle donne. Nel 1961, il Maestro sposò Adua Veroni, sua fidanzata da otto anni. Insieme ebbero tre figlie, Lorenza, Cristina e Giuliana. Trent’anni dopo, nel 1993, cominciarono una serie di rumors e gossip su una sua possibile relazione extraconiugale con la giovane modella Lucia Debrilli: tali voci vennero smentite poiché, a detta di entrambi, si trattava solo di un’amicizia. Nel 1994, ancora, il nome di Luciano venne accostato a quello di Nicoletta Mantovani, molto più giovane di lui: ben 34 infatti gli anni di differenza.

Alberto Matano, i genitori Franco e Marisa e il coming out: "Hanno capito"/ "Ma mamma non se lo aspettava"

Questa volta, però, le voci non erano solamente tali. Tra Nicoletta e Luciano c’era veramente una storia d’amore che portò ad uno scandalo mondiale e al divorzio – milionario – dalla moglie Adua Veroni. Parlando in passato sulle pagine de Il Resto del Carlino, la donna disse che tra i due non c’era intimità né un attimo per godersi il loro rapporto: non era più un uomo, un marito, ma un mito e un’icona e dunque la loro vita era stata stravolta sotto ogni punto di vista. “Oltre ai mille impegni, eravamo sempre in mezzo a tante persone; amici, artisti, ammiratori” spiegò la Veroni. Anche questo portò il matrimonio a naufragare, oltre ovviamente al tradimento di Luciano Pavarotti, che si innamorò della giovanissima Nicoletta.

Nicoletta Mantovani, chi è?/ La vedova di Luciano Pavarotti e l'amore ritrovato: "E' stato tutto veloce"

Adua Veroni, ex moglie di Luciano Pavarotti: il duro colpo del divorzio

Adua Veroni ha sposato Luciano Pavarotti dopo otto anni di fidanzamento. I due sono stati insieme più di trent’anni e hanno avuto tre figlie: a lungo il tenore l’ha definita “l’amore della sua vita” per poi innamorarsi di un’altra donna. Un duro colpo per la donna, come raccontato proprio da lei, che ha sofferto soprattutto per la trasformazione del marito, che lei aveva conosciuto quando non era ancora un mito.