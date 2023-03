Aerei militari su Milano e Roma oggi e domenica 19 marzo/ Esibizioni per le maratone

Per la giornata di domenica 19 marzo 2023, sulle città di Milano e Roma sono previsti dei passaggi in formazione di aerei militari, così come comunicato da deskaeronautico.it. Non si tratta di esercitazioni militari bensì di un’esibizione in vista della StraMilano, la nota maratona meneghina che ci sarà proprio domenica prossima, e della Run Rome, altra corsa in programma questo weekend nella capitale. Nel dettaglio i passaggi si terranno dalle ore 8:30 alle ore 9:10 ad un’altezza di 1.500 piedi su Milano. Alla luce di queste esibizioni i VRP Lambrate e la rotta Rozzano-Rogoredo saranno sospesi.

Sempre deskaeronautico fa sapere che domenica prossima dalle ore 10:30 alle ore 12:00 saranno previsti anche dei lanci paracadutistici sull’Arena Civica di Milano dal suolo a 4500 piedi AMSL: “Il VRP Lambrate – precisa il portale – sarà sospeso assieme alla procedura RNP 36 di Linate con possibili ritardi”. Per quanto riguarda la città di Roma, invece, si terrà il passaggio delle suggestive Frecce Tricolori sul Foro Italico in occasione della corsa podistica della Citt Eterna.

AEREI MILITARI SU MILANO E ROMA: GLI ORARI DI PROVE ED ESIBIZIONI

Sarà istituita una zona temporaneamente segregata dalle ore 7:45 alle ore 8:20 locali. Nel corso di questo “blocco” saranno applicate alcune restrizioni, leggasi: “i VRP La Storta, La Giustiniana, Prima Porta, Fidene, Settebagni Service Area, Ring Service Area, Settecamini, Tor Bella Monaca, Torrenova, Trigoria e SS1 Aurelia saranno sospesi”.

Non è da escludere anche che il traffico aereo da e per Roma Ciampino possa subire ritardi, mentre l’aeroporto di Roma-Urbe sarà chiuso al traffico. Infine, “tutte le procedure di avvicinamento strumentale 25 di Fiumicino saranno sospese il 19 marzo”. Le prove delle Frecce Tricolori si terranno invece nella giornata di domani, sabato 18 marzo, ad un’altezza di 3.000 piedi dalle ore 11:00 alle 13:00. Infine, previsti per la giornata di oggi in quel di Milano, dalle ore 10:00 alle ore 11:00, dei passaggi anche in questo caso dedicati alle prove.

