AEREO ABBATTUTO IN IRAN/ Studenti in piazza a Teheran “Giustizia per le vittime”

Accese proteste a Teheran per l’aereo abbattuto in Iran pochi giorni fa. In migliaia sono scesi in piazza chiedendo la testa del presidente Khamenei. “C’è molta rabbia – riferiscono i media locali come scrive TgCm24.it – Molte persone, tra cui i familiari delle vittime, non capiscono perché il governo abbia mentito così a lungo”. La manifestazione di dissenso è partita dagli studenti dell’università di Sharif e Amir Kabir, che sono scesi in piazza per chiedere giustizia nei confronti dei famigliari delle 176 persone che hanno perso la vita a seguito del disastro aereo. Proteste che sono state represse con la violenza, visto che alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto la polizia utilizzare manganelli e proiettili di vernice contro i dimostranti, e in alcuni casi, minacciando gli stessi con delle armi. “Il governo iraniano – la reazione di Trump – deve consentire ai gruppi per i diritti umani di monitorare e riferire fatti reali sulle proteste in corso da parte del popolo iraniano. Non può esserci un altro massacro di manifestanti pacifici – ha aggiunto – né un’altra chiusura di Internet. Il mondo sta guardando”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

AEREO ABBATTUTO IN IRAN: IGNORATO IL BLOCCO DEI VOLI COMMERCIALI

A quasi una settimana dall’abbattimento per errore dell’aereo in Iran, si scopre che il volo 752 dell’Ukranian Airlines, non sarebbe mai dovuto decollare. Il comandante della forza aeronautica delle Guardie rivoluzionarie, Amir Ali Hayizadeh, come riferisce Il Messaggero, aveva infatti chiesto che tutti i voli turistici e commerciali sopra Teheran e l’Iran venissero sospesi, alla luce dell’attacco alle basi americane in Iraq. Peccato però, per motivi ancora non chiari, che la richiesta del militare di alto rango non sia stata ascoltata, e l’aereo sia decollato nonostante i radar antiaerei fossero attivi alla ricerca di possibili velivoli nemici. Il Boeing 737 ha lasciato la pista di decollo dell’aeroporto di Teheran alle ore 6:12 di mattina, e una volta avvistato dal radar antiaereo, nel giro di dieci secondi è stata presa la decisione di fare fuoco. Alle ore 6:14 è quindi avvenuto l’abbattimento con un missile.

AEREO ABBATTUTO IN IRAN: SMASCHERATO NEL GIRO DI POCHE ORE DAL WEB

Ad agire dovrebbe essere stato l’operatore del Tor-M1, che ha provato a mettersi in contatto con il Comando centrale per la difesa aerea una volta individuato il mezzo, ma che non ha ottenuto risposta alcuna: di conseguenza, si è attenuto agli ordini ed ha fatto fuoco. Nel giro di qualche secondo l’aereo è precipitato al suolo, cadendo con una traiettoria obliqua. I sospetti che dietro quel disastro aereo vi fosse un missile iraniano sono iniziati subito, in particolare, sui siti web specializzati in azioni militari. Fra i tanti si è distinto soprattutto l’organizzazione Bellingcat, fondata dal giornalista britannico Higgings, nonché il primo a riconoscere che il volo numero 17 della Malaysia Airlines, venne abbattuto nel 2014 per sbaglio dai russi. L’apporto definitivo è poi giunto grazie ad un video girato da un amatore, che mostrava appunto l’esplosione nei cieli a seguito del lancio di un missile. Bellingcat ha smascherato la messa in scena prima ancora del New York Times.



