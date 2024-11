L’aeroporto di Gatwick, uno dei principali di Londra, è stato evacuato stamane per via di un oggetto sospetto. Lo riportano i principali media d’oltre Manica nonché internazionali, a cominciare dal Guardian, che precisa che l’oggetto in questione sarebbe stato individuato nell’area bagagli del terminal Sud, dove appunto si è verificata l’evacuazione. La chiamata agli agenti è giunta attorno alle ore 8:20 locali di oggi, venerdì 22 novembre 2024, quando è emerso quello che viene descritto come un bagaglio sospetto. E’ stato così istituto un cordone di sicurezza attorno al terminal, mentre una squadra addetta alla bonifica degli ordini è entrata in azione, ma solamente a scopo precauzionale, così come fatto sapere dalle autorità inglesi.

Ai passeggeri evacuati al Gatwick di Londra è stata chiesta la massima collaborazione, avvisandoli che avrebbero potuto verificarsi notevoli disagi, ed inoltre la zona è stata interdetta. “Alcune strade attorno al terminal sud sono state chiuse. Consigliamo al pubblico di evitare la zona ove possibile”, ha fatto sapere ancora la polizia del Sussex.

AEROPORTO GATWICK EVACUATO, I VIDEO SOCIAL

Sui social sono stati pubblicati alcuni video in cui si vedono i passeggeri accompagnati ai piani inferiori dell’aeroporto, mentre in un altro video si mostrano dei passeggeri con delle coperte di alluminio per tenersi al caldo, evidentemente in una zona non riscaldata di Gatwick. Sul luogo sono arrivate numerose forze di polizia fra vigili del fuoco, servizi di soccorso e altre agenzia a supporto di incidenti critici, mentre non è ben chiaro cosa sia successo ai voli, tenendo conto che oggi erano previsti a Gatwick 316 voli in partenza e 318 in arrivo, con circa 120.000 persone movimentate, il secondo aeroporto più trafficato del Regno Unito.

“Una larga parte del terminal sud è stata evacuata a scopo precauzionale mentre continuiamo a indagare su un incidente di sicurezza. I passeggeri non potranno entrare nel terminal sud mentre questo è in corso. La sicurezza dei nostri passeggeri e del nostro personale rimane la nostra massima priorità. Stiamo lavorando per risolvere il problema il più rapidamente possibile”, ha fatto sapere un portavoce dello scalo.