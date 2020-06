Afef ‘presenta’ il fidanzato Alessandro Dal Bono/ Quando le nozze? Un anno fa lui…

Uno splendido scatto quello pubblicato dalla bella Afef, che si è fatta fotografare al tramonto in compagnia del suo fidanzato Alessandro Dal Bono. Un’immagine romantica, con i due naso a naso, sorridenti e visibilmente felici, con il loro amore che va a gonfie vele. I due sono insieme da circa un anno, ma mai fino ad ora erano usciti allo scoperto su Instagram, fino appunto a poche ore fa. Resta comunque il dubbio, quando il matrimonio? Già da mesi si parla di possibile nozze fra Afef e Alessandro, ma al momento sembrerebbe trattarsi di semplici ipotesi e null’altro. Non è da escludere che i due avessero intenzione di salire all’altare, ma vista l’epidemia di coronavirus siano stati costretti a rimandare il tutto. Comunque, come ricordano anche i colleghi di TgCom24.it, ciò non significa che le cose fra i due non vadano a gonfie vole, in quanto chi li conosce racconta di una coppia che si ama alla follia.

AFEF E ALESSANDRO DAL BONO: I TRE MATRIMONI PRECEDENTI

Qualche remora sul matrimonio è tra l’altro comprensibile visto che l’ex modella tunisina ha avuto ben tre mariti diversi, a cominciare dal più noto, l’amministratore delegato della Pirelli Marco Tronchetti Provera, con cui è stata sposata ben 18 anni, dal 2000 al 2018. Prima di lui Afef si era unita in matrimonio con l’avvocato Marco Squattriti, da cui ha anche avuto il figlio Samy, e ancor prima, con un giovane tunisino vicino di casa, quando la stessa era appena una ragazzina, quasi una sorta di gesto di ribellione nei confronti dei genitori. Dal Bono è un imprenditore milanese, a.d. di una nota azienda farmaceutica italiana, e le cronache rosa raccontano che lo stesso abbia chiesto la mano della sua bella durante una vacanza a Positano targata estate 2019. Dopo qualche paparazzata, però, dei due si erano perse le tracce, e di conseguenza era iniziata a circolare la voce che avessero rotto. E invece, eccoli tornare in grande splendore e senza lasciare spazio a dubbi. E chissà che proprio questa foto non faccia pensare ad un nuovo riavvicinarsi delle nozze…



