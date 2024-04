Affittasi ladra, Rete 4/ Trama e cast della commedia con Whoopi Goldberg, oggi 12 aprile 2024

Affittasi Ladra, diretto da Hugh Wilson

Giovedì 12 aprile, andrà in onda nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16,40, la commedia del 1987 dal titolo Affittasi ladra. Il film è diretto dal regista Hugh Wilson, diventato famoso per avere girato il primo film della serie Scuola di polizia, oltre che per essere l’autore dell’omonimo cartone animato. Le musiche hanno invece la firma del compositore Sylvester Levay, autore della canzone Romeo nel film cult Flashdance.

La protagonista è interpretata da una giovane Whoopi Goldberg, una delle poche stelle di Hollywood ad avere ottenuto un EGOT, cioè ad aver vinto i 4 premi più importanti nel campo dello spettacolo.

Al suo fianco l’attrice Lesley Ann Warren, candidata al Premio Oscar alla miglior attrice non protagonista per Victor Victoria. Nel cast del film Affittasi ladra anche Bobcat Goldthwait e G. W. Bailey, con cui Wilson aveva già lavorato nel primo capitolo della serie di Scuola di polizia in cui i due attori interpretavano rispettivamente lo strampalato Zed e il capitano Thaddeus Harris.

La trama del film Affittasi ladra: un ex rapinatrice sotto ricatto

Affittasi ladra racconta la storia di Bernie Rhodenbarr (Whoopi Goldberg), una ex ladra che vive nella città di San Francisco e che da tempo si è lasciata alle spalle la sua vecchia vita per lavorare onestamente come commessa in una libreria. La protagonista è però costretta a riprendere la sua “ex professione” quando un poliziotto corrotto, Ray Kirschman (G.W. Bailey), decide di ricattarla per un furto passato.

Inizia così per Bernie una doppia vita: di giorno continua a occuparsi della vendita di libri, mentre di notte compie rapine su commissione per Kirschman.

La situazione diventa ancora più complicata quando la dottoressa Cynthia Sheldrake (Lesley Ann Warren) la ingaggia per derubare il suo ex marito di tutti i suoi preziosi. L’uomo però muore durante il furto e tutte le accuse ricadono sulla protagonista. Bernie inizia così a cercare di raccogliere tutte le prove indispensabili per dimostrare la sua innocenza con l’aiuto di un caro amico, Carl (Bobcat Goldthwait).

Durante queste indagini i due scoprono che l’uomo aveva intessuto relazioni sentimentali con persone di entrambi i sessi e man mano che la cerchia degli indiziati si restringe, Bernie si rende conto che l’unica che può far luce su questa faccenda è proprio Cynthia. Riuscirà la protagonista a dimostrare la sua innocenza e a ritornare alla sua vita onesta?











