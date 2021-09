AFGHANISTAN/ Controllo del terrorismo in cambio di soldi: ecco il patto talebani-Cina

Mentre pare ormai accertato che i leader occidentali non siano più in grado di pensare a lungo termine sotto il profilo strategico, i leader politici cinesi possono farlo: pensare strategicamente a lungo termine e globalmente. Geopolitica non è una parola straniera per il Partito comunista (Pcc), ma una categoria familiare. Come si addice a una potenza mondiale.

L’Asia centrale fa parte della sua area di interesse e influenza diretta. C’è una stretta cooperazione con il Pakistan, che deriva dalla rivalità con l’India. L’interesse principale della Cina è garantire le sue rotte commerciali verso l’Occidente. Una delle più importanti nuove Vie della Seta (One Belt, One Road) passa vicino al confine tra Pakistan e Afghanistan. Sono possibili altre strade parallele, ma la sicurezza delle strade esistenti è una priorità.

La politica estera cinese è quindi guidata dalla sete di risorse di un’economia in rapida crescita. L’Afghanistan ha molte risorse naturali da offrire: ferro, rame, oro, litio, terre rare, carbone, petrolio, il cui valore totale è stimato in oltre 3 trilioni di dollari. Tuttavia, la maggior parte delle aree minerarie interessanti si trovano in aree di difficile accesso. Per il prossimo futuro, i talebani controlleranno l’estrazione mineraria in Afghanistan. Ma per estrarre o anche solo trovare risorse minerarie (il 70% del Paese è ancora poco esplorato), i talebani mancano di tecnologia, conoscenza e denaro. I cinesi li hanno. Hanno una concessione per una miniera di rame dal 2007 e per un giacimento petrolifero dal 2011. Tuttavia, per sfruttare con successo le risorse minerarie, dovranno costruire strade e ferrovie, soprattutto in alta montagna. Ciò richiede un’attenta pianificazione a lungo termine e una comprovata esperienza di grandi progetti infrastrutturali. Ma la Cina ha anche questo.

Uno sguardo alla loro situazione economica mostra quanto i talebani abbiano bisogno di questa cooperazione. La loro principale risorsa finanziaria finora è stata l’esportazione di papavero e oppio grezzo, oltre al racket e ai dazi, che vengono riscossi arbitrariamente. In totale, le milizie hanno raccolto circa 1,6 miliardi di dollari da varie fonti oscure nel 2020: il governo afghano è stato in grado di registrare circa 5,6 miliardi di dollari di entrate nello stesso periodo. Anche se i singoli portavoce talebani lo stanno ora proclamando, è più che probabile che non siano interessati al commercio dell’oppio, estremamente redditizio. Soprattutto perché sono in grandi difficoltà finanziarie dopo essere saliti al potere.

Per governare il Paese, però, i talebani hanno bisogno di molto di più. Non possono accedere alle riserve valutarie della banca centrale afghana – attualmente 9,4 miliardi di dollari (secondo il Fmi) – che sono detenute all’estero, per lo più dalla banca centrale degli Stati Uniti. Il Fondo monetario internazionale ha bloccato l’accesso del regime alla quota del Paese dei diritti speciali di prelievo, 340 milioni di dollari, e ha sospeso l’ultima tranche (105,6 milioni di dollari) di un programma di aiuti per affrontare la crisi sanitaria che ammontava a 370 milioni di dollari. Gli aiuti occidentali hanno finora rappresentato il 43% del prodotto interno lordo (Pil) dell’Afghanistan. Oltre il 60% del bilancio statale è stato finanziato dall’Occidente. Questi soldi sono ormai quasi del tutto spariti, anche se gli inglesi, ad esempio, non vogliono ancora interrompere i loro pagamenti. I talebani ricevono ancora milioni di dollari in donazioni da alcuni Stati del Golfo, ma allo stesso tempo sono in conflitto con altri Stati arabi.

In breve, il nuovo regime sarà felice di vendere risorse naturali alla Cina. Le concessioni minerarie portano rilevanti introiti. I cinesi sarebbero anche i benvenuti a costruire strade. La Cina ha partner in Pakistan e in altri paesi islamici, che ne facilitano l’ingresso nel mercato afghano. Sembra che i cinesi potrebbero vincere la corsa alle risorse minerarie afghane.

Ad esempio, un consorzio guidato dalla China Metallurgical Group Corporation ha proposto più di 3 miliardi di dollari per trasformare il più grande giacimento di rame del mondo, situato nella provincia di Logar (nell’est del paese), in una regione mineraria. una linea ferroviaria e una centrale elettrica. Finora i lavori non sono iniziati perché la provincia è stata oggetto di un conflitto tra i talebani e il governo.

Da parte loro, i cinesi non si fanno illusioni sui nuovi governanti dell’Hindu Kush. Diffidano delle loro assicurazioni di non voler garantire una casa al terrorismo.

Sebbene il confine tra Afghanistan e Cina sia lungo solo 76 chilometri, la minaccia del terrorismo è reale. I jihadisti uiguri di ritorno dalla Siria o dall’Afghanistan sono responsabili di attacchi terroristici in Cina. Il governo cinese ha reagito duramente e la regione autonoma dello Xinjiang è sotto controllo ferreo.

Perché ci sia una cooperazione a lungo termine tra la Cina e il regime talebano, quest’ultimo dovrà mantenere la sua promessa di controllare il terrorismo islamista. Perché la Cina non dipende dai talebani. L’Afghanistan può essere aggirato, il confine comune può essere chiuso. Questo era anche il piano per le nuove Vie della Seta. La Repubblica Popolare ha infatti delle alternative che può concretamente percorrere.

