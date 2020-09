Afrojack/ Il matrimonio con Elettra Lamborghini vittima di una maledizione, ma…

Anche Afrojack non è immune alla ‘maledizione’ che sembra essersi abbattuta sulle nozze con Elettra Lamborghini. I due si diranno sì nella giornata di oggi, sabato 26 settembre 2020, ma gli incidenti non sono di certo mancati ad entrambi. Mentre l’ereditiera ha lottato con un dolore ai reni improvviso, Afrojack è caduto dalle scale proprio nelle stesse ore. Per fortuna il peggio è passato per entrambi e in base agli ultimi post pubblicati da Afrojack, possiamo persino avvertire la sua tristezza nel non avere la fidanzata al suo fianco. “Vorrei che fossi qui”, scrive su Instagram, pubblicando alcuni scatti fatti in precedenza con Elettra. Nelle Stories invece ha fatto partire il conto alla rovescia 48 ore prima del loro grande giorno, sintomo che Afrojack è davvero impaziente di diventare finalmente il marito della bella ereditiera. In base a tutti gli incidenti e slittamenti avvenuti in queste settimane, i fan di entrambi però temono che anche durante la cerimonia possa accadere qualche piccolo imprevisto.

Afrojack, matrimonio con Elettra Lamborghini al Lago di Como

Sarà il Lago di Como a fare da cornice al matrimonio tra Afrojack ed Elettra Lamborghini. Una location mozzafiato in cui i due si diranno il fatidico sì e potranno finalmente diventare marito e moglie. Si parla già di nozze dell’anno: sono in tanti ad attendere il grande evento e non solo i due diretti interessati. La cerimonia però sarà super blindata e potranno partecipare solo 100 invitati, selezionati dalla cantante e dal futuro consorte. In origine il numero ruotava attorno ai 400, ma a causa del Coronavirus e delle misure di sicurezza, la coppia ha dovuto ritoccare l’elenco. Purtroppo i particolari sulla cerimonia iniziano a scarseggiare quando si parla di Afrojack. Abbiamo scoperto grazie ai social quali saranno gli abiti indossati da Elettra, ma il silenzio stampa vige sull’outfit dello sposo. Sappiamo però che il suo testimone di nozze sarà il suo migliore amico e che potrebbe aver previsto qualche collega di spicco per allietare il ricevimento.



