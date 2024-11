Afrojack, all’anagrafe Nick van de Wall è il marito di Elettra Lamborghini. la coppia è felicemente innamorata e nel 2020 è convolata a nozze con una bellissima cerimonia che ha fatto sognare i fan (e non solo). In piena pandemia da Covid, la cantante ha realizzato il sogno del matrimonio che immaginava da sempre, ma non in età così giovane. Ospite del podcast di Diletta Leotta, la Lamborghini parlando del marito Afrojack ha detto: “Avevo in testa l’idea del matrimonio, ma non avrei mai pensato di farlo a quell’età”.

Il primo incontro è stato durante un evento musicale. In quell’occasione Eletta fu molto chiara con lui: “Sono molto tradizionale, quando l’ho conosciuto gli ho detto ‘se mi baci questa sera, poi non mi rivedi più. Cancella il mio numero’. Volevo aspettare, fare bene le cose”, ha confessato la cantante a Diletta Leotta.

Elettra Lamborghini e Afrojack: dal primo incontro al matrimonio

Con la sua bellezza e la sua simpatia, Elettra Lamborghini ha fatto breccia nel cuore di Afrojack dando così il via ad una splendida storia d’amore.. “Non so come ho fatto a trovarlo, è me al maschile, è fatto per me” – ha detto la cantante de “Musica (e il resto scompare)” che ha confessato di non essere gelosa di lui. “Non sono gelosa perché non me ne dà modo, mi dice che sono bellissima” – ha aggiunto Elettra che, quando non lavora, trascorre la maggior parte del suo tempo con il marito con cui non c’è solo amore, ma anche tanta complicità e sostegno.

Elettra ed Afrojack formano una bellissima coppia e hanno importanti progetti per il futuro come quello di mettere su famiglia anche se parlando di un figlio ha rivelato: “Non mancheranno mai musica, animali e natura”. Il desiderio di maternità c’è, ma Elettra Lamborghini non nasconde di aver paura per il futuro: “Ci vuole coraggio. Ci sono mamme coraggiose e mamme che invece vorrebbero ma hanno paura”.